Jacuzzi protagonista a Cortina per la Audi FIS Ski World Cup

19 gennaio 2018- 15:05

(Milano, 19 gennaio 2018) - Massima visibilità del brand in occasione delle gare sulle nevi dello Dolomiti. Prossima tappa a Stoccolma, il 20 e 21 Gennaio

Milano, 19 gennaio 2018 - Dopo la tappa di Bormio del 28/29 dicembre 2017 Jacuzzi e Audi FIS Ski World Cup sono arrivate anche a Cortina, per la tappa del 20/21 gennaio. Un appuntamento sponsorizzato da Jacuzzi® il cui logo è stato posizionato e ben visibile sui banner in corrispondenza della linea d’arrivo e sulle pettorine degli atleti in gara.

La presenza del brand sarà amplificata da numerosi inflatable scenografici posti all’arrivo, su tutti i materiali di comunicazione delle gare (programma, sito delle gare, passaggi tv su video wall), e da banner nei punti strategici della competizione, oltre che dalla presenza di prodotti Jacuzzi® nelle zone dedicate all'hospitality e in altre location selezionate. La nuova Spa Premium J-445, perfetta sintesi di design, tecnologia e performance, rappresenterà inoltre Jacuzzi in tutti gli eventi della Ski World Cup.

Performance, benessere e innovazione tecnologica sono i valori che il leader nel mondo dell’idromassaggio condivide con la Audi FIS World Cup, massima espressione dello sci professionistico. Una “partnership” attiva per 6 gare di questa stagione 2017/18 e che ha peraltro una valenza internazionale: il Gruppo, che vanta un business in crescita anche nel settore delle spa idromassaggio, è infatti sponsor ufficiale anche della US Ski Team.

Dopo la tappa di Cortina, Jacuzzi sarà protagonista a Stoccolma per la suggestiva gara del 30 gennaio 2018. Gli interventi successivi riguarderanno le tappe di Garmisch (Germania, 3/4 febbraio) e Kranjska Gora (Slovenia, 3/4 marzo). Tra le altre iniziative sono previste infine attività dirette sui membri delle varie federazioni coinvolte dai dealers locali che offriranno condizioni esclusive di acquisto per i prodotti Jacuzzi®.

A proposito di Jacuzzi:

Jacuzzi Brands LLC, attraverso le proprie società, è un produttore e distributore su scala mondiale di prodotti per il bagno e spa. L’offerta di prodotti include vasche idromassaggio, spa, docce, saune ed accessori per il trattamento dell’acqua e altri prodotti per il settore idraulico. I nostri prodotti sono commercializzati attraverso numerosi brands quali Jacuzzi®, Sundance®, Thermospas®, Dimension One Spas®, Hydropool® e Bathwraps®.

Per ulteriori informazioni su Jacuzzi, visitare il sito www.jacuzzi.com e www.jacuzzi.eu - Tel. +39. 02 9285 2325