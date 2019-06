10 giugno 2019- 18:02 Jansenn-Cilag, Pfizer, Takeda e Orsingher Ortu tra i premiati della serata

(Milano, 10 giugno 2019) - La serata dei Le Fonti Awards® è stata interamente dedicata al mondo del pharma e del finance consulting

Milano, 10 giugno 2019 - Grande successo per la serata dei LE FONTI AWARDS®, tenutasi lo scorso giovedì 6 giugno a Palazzo Mezzanotte, con il patrocinio della Commissione Europea. La televisione nazionale di Le Fonti (Le Fonti TV), con le sue oltre 700 ore di diretta al mese e un palinsesto interamente dedicato al mondo del business, della finanza e del legale, ha garantito massima risonanza mediatica all’evento. La cerimonia di premiazione è stata preceduta da un CEO Summit dal titolo “Proprietà intellettuale e industriale: dal pharma al manifatturiero, crescere grazie al know how” moderato dalla giornalista Debora Rosciani. Sono intervenuti: Bernardo Bruno, Founder, Studio Legale Bruno & Associati; Gabriele Baldi, Partner, LS Lexjus Sinacta; Federica Minozzi, CEO, Iris Ceramica Group; Tommaso Lupattelli, Professore incaricato, Specialista in radiologia interventistica e chirurgia vascolare e Sonia Selletti, Partner, Studio Legale Astolfi e Associati.

FINANCE & CONSULTINGPrimo premiato della categoria Casa & Associati, che si è aggiudicato il premio di Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto Bancario. Si è poi proseguito con l’assegnazione del trofeo Boutique di Eccellenza dell’Anno Contenzioso Bancario allo Studio Legale - Spinazzi Azzarita Troi Genito e quello di Boutique di Eccellenza dell’Anno Consulenza Diritto Bancario allo Studio Legale Lombardo. Vittoria anche per lo Studio Legale Masile & Albai e Lauro Studio Legale che hanno rispettivamente meritato i titoli di Team Legale dell'Anno Boutique di Eccellenza Diritto Bancario e Team Legale dell’Anno Boutique di Eccellenza Consulenza Diritto Bancario. Hanno fatto seguito LS Lexjus Sinacta e Market Risk Management che hanno trionfato come Studio Professionale dell’Anno Fintech e Società di Consulenza dell’Anno Indipendente Servizi Finanziari. La cerimonia è dunque proseguita con l’assegnazione dei premi a Parva Consulting, in qualità di Eccellenza dell’Anno Consulenza Servizi Finanziari; BCG, che ha trionfato come Eccellenza dell’Anno Consulenza Health e Société Générale Equipment Finance Italia che ha ritirato il trofeo Eccellenza dell’Anno Leasing. Premi ad personam per Monica Pagano (Studio Pagano & Partners), giudicata Avvocato dell'Anno Boutique di Eccellenza Ristrutturazione del Debito e Vincenza Belfiore (Azimut), premiata come Woman in Finance dell’Anno.

BANKINGA trionfare nella categoria è stato Norman Pepe (Italian Legal Services) in qualità di Avvocato dell’anno NPLs Internazionale

HEALTHCARE & PHARMALo Studio Legale Astolfi e Associati ha ottenuto il riconoscimento Studio dell'Anno Life Science, mentre Biogen Italia e Italfarmaco sono stati rispettivamente premiati come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Biotechnology ed Eccellenza Dell'Anno Innovazione & Leadership R&S Settore Farmaceutico. È stata poi la volta di Takeda Italia e Pfizer, riconosciuti Eccellenza dell’Anno Innovazione Digitale Settore Farmaceutico e Progetto dell'Anno Digital & Connected Health. Meritata vittoria anche per Tommaso Lupattelli (Professore incaricato Specialista in radiologia interventistica e chirurgia vascolare) insignito del premio Professionista dell'Anno Innovazione & Leadership Radiologia Interventistica e Chirurgia Vascolare, Vincenzo Abruscato (Bausch & Lomb), che ha trionfato come CEO dell'Anno Pharma Oftalmologia e Dispositivi Medici; Monica Diaz Gonzales Olivetti (Eurpack), giudicata CEO dell'Anno Pharma Soluzioni Packaging e Massimo Scaccabarozzi (Janssen-Cilag), riconosciuto come CEO dell'Anno Settore Farmaceutico.

TOP 5 IMPRESE ECCELLENZA DELL’ANNO HEALTHCARE & PHARMA FAST GROWINGSono state premiate come Eccellenza dell’Anno Healthcare & Pharma Fast Growing: Ospedale Privato Eugenio Gruppioni, Primavista, PTC Therapeutics Italia, Vree Health Italia e 3P Solution.

ARREDO & DESIGNIris Ceramica Group e Stilmarmo hanno meritato i titoli di Eccellenza dell'Anno Arredamento & Design e PMI dell'Anno Export Internazionale.

Nella categoria Studi E Boutique Legali e Professionali si sono distinti: M&A E CORPORATEIl titolo di Boutique dell'Anno Emergente M&A è stato assegnato a Sabelli Benazzo SBLAW, mentre Poggi & Associati Paratore e Vannini & Partners sono stati rispettivamente valutati Advisor dell’Anno M&A e Studio dell’Anno Emergente M&A. Trionfo anche per Polis Avvocati e Alberto Maria Rivoira Andrea Ruffinetto Dottori Commercialisti che hanno ritirato il riconoscimento di Boutique dell'Anno Emergente Diritto Societario Multidisciplinare e Studio Professionale dell’Anno Consulenza Societaria e Fiscale. Ha chiuso la categoria Bovesi and Partners che ha ritirato il premio Boutique di Eccellenza dell'Anno Contrattualistica Diritto Commerciale.

DIRITTO AMMINISTRATIVOEnrico Follieri e Associati ha ottenuto il riconoscimento di Boutique di Eccellenza dell'Anno Diritto Amministrativo. Hanno fatto seguito P.MMS LEGAL Avvocati Mangano Miceli Stallone & Partners e AG Studio Legale rispettivamente vincitori dei premi Boutique di Eccellenza dell'Anno Contenzioso Diritto Amministrativo e Boutique di Eccellenza dell’Anno Appalti Pubblici. Trionfo anche per Alberto Bianchi e Associati, giudicato Team Legale dell’Anno Boutique di Eccellenza Appalti Pubblici; Studio Legale Giardini Mazza Sanvido & Associati, valutato Team Legale dell'Anno Boutique di Eccellenza Edilizia e Urbanistica; Todarello & Partners, che ha ottenuto il premio Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto Ambientale e Urbanistica e lo Studio Legale Edoardo Ricci & Associati, che ha ritirato il trofeo Boutique di Eccellenza dell’Anno Procedure Concorsuali. Il premio Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto Scolastico è andato allo Studio Legale La Cava, mentre Magrì, Sersale, Ambroselli Studio Legale Associato si è distinto come Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto dei Trasporti.

CONTENZIOSO E ARBITRATIBernardo Bruno (Bruno & Associati) e Studio Legale Carnelutti hanno rispettivamente trionfato in qualità di Avvocato dell’Anno Boutique di Eccellenza Contenzioso Diritto Societario e Studio dell’Anno Contenzioso e Arbitrati.

DIRITTO DEL LAVOROPremi ad personam per Maria Rosaria Pace (Studio Legale Pace) e Alessandro De Palma (Orsingher Ortu Avvocati Associati) giudicati rispettivamente Avvocato dell'Anno Boutique di Eccellenza Rapporti di Agenzia e Avvocato dell'Anno Consulenza Diritto del Lavoro.

FISCALITÀBDC Associati e Lextance hanno vinto come Studio Professionale dell’Anno Consulenza Diritto Tributario e Team Legale dell'Anno Boutique di Eccellenza Consulenza Diritto Tributario. Angelo Franco Gulisano (Gulisano & Partners) ha invece ottenuto il titolo di Professionista dell’Anno Consulenza Fiscale.

PRIVACY, IP & TMTStudio Legale Badaracco e C-Lex Studio Legale hanno rispettivamente trionfato come Boutique di Eccellenza dell'Anno Privacy e Boutique di Eccellenza dell’Anno GDPR. Si è distinto come Studio Professionale dell'Anno Consulenza Tecnica Theseus Dottori Commercialisti Associati, mentre BOSAZ Studio Legale ha meritato il titolo di Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto Informatico. Premiata anche Nadia Martini (Rödl & Partner) in qualità di Avvocato dell’Anno Privacy.

RAPPORTI ITALIA ESTEROLo Studio Legale Facchinetti ha trionfato come Boutique di Eccellenza dell'Anno Rapporti Italia Medio Oriente.

MOBILITYHa ritirato il premio come Avvocato dell’Anno Osservatorio Bike Economy Gianluca Santilli (LS Lexjus Sinacta)

COMPLIANCE & RISK MANAGEMENTVittoria per Raffaello Ascensionato Carnà (Carnà & Partners) giudicato Professionista dell’Anno Compliance & Risk Management.

ECCELLENZA LEGALE E PROFESSIONALE DELL’ANNO FAST GROWINGVittoria per Ciccioriccio e Associati, Merlo Studio Legale, NEA Studio Legale Nordestavvocati. In particolare HMGLEX Studio Legale si è distinto nella categoria diritti umani, ricevendo il premio Studio dell’anno Diritti Umani. Huberto Germani (Studio Legale Internazionale Saccucci & Partners) ha invece trionfato nella categoria diritto sportivo, aggiudicandosi il premio Avvocato dell’Anno Diritto Sportivo.

