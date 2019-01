24 gennaio 2019- 16:15 Johnson & Johnson nomina Pat Smallcombe, Company Group Chairman, EMEA Consumer

- Johnson & Johnson Consumer ha annunciato la nomina di Pat Smallcombe alla posizione di Company Group Chairman, Europe, Middle East, Africa (EMEA), con decorrenza 1 ° gennaio 2019. Smallcombe avrà la responsabilità di tutto il business Consumer in EMEA , guidando la crescita e le quote di mercato di alcuni tra i marchi più amati nella Region, come JOHNSON'S® Baby, LE PETIT MARSEILLAIS®, NEUTROGENA® e LISTERINE® .

Di recente Smallcombe ha ricoperto il ruolo di Presidente One J&J Southeast Asia (SEA), dove è stato responsabile dell'impronta SEA complessiva di Johnson & Johnson, ricoprendo i business Janssen, Medical Device e Consumer.

Leader di grande esperienza e a livello globale, Smallcombe ha precedentemente ricoperto ruoli in Johnson & Johnson Asia Pacifico, EMEA e Nord America, ed è entrato a far parte di Johnson & Johnson nel 2006 nell'ambito dell'acquisizione di Pfizer Consumer Health (PCH).

Smallcombe ha iniziato la sua carriera come ricercatore farmaceutico e in passato ha ricoperto il ruolo di Presidente della Proprietary Association of Great Britain (PAGB), con l'obiettivo principale di dare forma al mercato dell'assistenza sanitaria e potenziare l'autosufficienza dei pazienti. Ha anche una precedente esperienza come Managing Director di Pfizer Consumer Healthcare e Vice President, Research & Development Europe.

Jorge Mesquita, Executive Vice President Worldwide Chairman Consumer ha dichiarato: "Sono molto contento che Pat si unisca nuovamente alla regione EMEA. La sua reputazione sia nell'azienda che nell'industria non è seconda a nessuno e la sua esperienza e dedizione nel coltivare talenti e nella costruzione di team altamente performanti forniscono una solida base per la crescita della Region in tutta l'area".

Johnson & Johnson In Johnson & Johnson crediamo che una buona salute sia il fondamento per una vita attiva, comunità prospere e progredire in avanti. Ecco perché da oltre 130 anni, il nostro scopo è quello di mantenere le persone in salute a tutte le età e in ogni fase della vita. Oggi, come azienda sanitaria più grande e più ampia al mondo, ci impegniamo a utilizzare al meglio il nostro raggio d'azione e le nostre dimensioni. Ci sforziamo di migliorare l'accesso e la disponibilità, creare comunità più sane e mettere una mente, un corpo e un ambiente sani alla portata di tutti, ovunque.