8 ottobre 2018- 18:27 Johnson & Johnson Vision ci incoraggia a puntare i riflettori sulla Giornata mondiale della vista con l'hashtag #spotlightsight

- JACKSONVILLE, Florida and SANTA ANA, California, 8 ottobre 2018 /PRNewswire/ -- Dei cinque sensi, la vista è quello più prezioso. Nonostante ciò, molte persone non vivono ancora appieno tutte le meravigliose esperienze che questo dono può offrirci. Circa 285 milioni di persone nel mondo soffrono di problemi alla vista ma, grazie a diagnosi precoci e ai trattamenti, si potrebbe prevenire l'80% di questi casi.1 Ecco perché Johnson & Johnson Vision, leader mondiale indiscusso nel campo della salute oculare, ha lanciato una campagna globale, con l'hashtag #spotlightsight, per puntare i riflettori sulla vista in occasione della Giornata mondiale della vista dell'11 ottobre.

Durante la settimana della Giornata mondiale della vista (8-12 ottobre), la società richiamerà l'attenzione sulla salute oculare nel mondo, incoraggiando il pubblico a fare donazioni direttamente al programma Sight for Kids creato da Lions Clubs International Foundation o a Himalayan Cataract Project, e condividendo foto su Facebook o Twitter con l'hashtag #spotlightsight. Un riflettore illuminerà anche il cielo sopra la sede di Johnson & Johnson Vision in Florida e in California.

Sight for Kids offre sessioni educative sulla salute oculare e screening visivi nelle scuole a più di 26 milioni di bambini nel mondo dal 2002. Le stime, oggi, dicono che 19 milioni di bambini soffrono di problemi alla vista. Di questi, 12 milioni hanno problemi causati da errori refrattivi.2

Johnson & Johnson Vision sta sensibilizzando sempre più le persone su questi temi, incoraggiandole a fare donazioni a Sight for Kids tramite un coinvolgente video che racconta la storia di un ragazzino in Cina con problemi di vista. Il video verrà promosso in tutto il mondo e sarà disponibile qui https://youtu.be/6VVGR1f9rAE.

Le donazioni possono essere fatte direttamente al progetto Sight for Kids di Lions Clubs International Foundation. Johnson & Johnson Vision darà il suo importante contributo in onore della Giornata mondiale della vista, offrendo oltre 100.000 esami della vista a bambini di tutto il mondo.

In collaborazione con Himalayan Cataract Project, Johnson & Johnson Vision offrirà anche a 1.000 persone interventi di cataratta, grazie ai quali cambierà la loro vita. La cataratta è la prima causa di cecità prevenibile.3 Il recupero o il miglioramento della vista possono fare un'enorme differenza nella vita delle persone. Le donazioni possono essere fatte direttamente a Himalayan Cataract Project.

Sandra Rasche, Vice Presidente regionale di Johnson & Johnson Vision Care, ha commentato: "Nel mondo ci sono ancora molte cose necessarie da fare in tema di salute oculare. Noi di Johnson & Johnson Vision vogliamo cambiare questa situazione. Nel nostro lavoro volto a contrastare queste problematiche, supportare e sensibilizzare il pubblico in merito ai problemi di vista è essenziale".

La campagna #spotlightsight supporta la call-to-action globale "Eyecare Everywhere", promossa dall'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB), che coordina la Giornata mondiale della vista. La Giornata mondiale della vista è una giornata internazionale dedicata alla sensibilizzazione, che si svolge tutti gli anni il secondo giovedì di ottobre per focalizzare l'attenzione su un problema che riguarda il mondo intero, ovvero quello della cecità e dei disturbi visivi prevenibili.

Johnson & Johnson Vision Noi di Johnson & Johnson Vision abbiamo una grande ambizione: cambiare il corso della salute oculare nel mondo. Tramite le nostre società operative, proponiamo soluzioni innovative in grado di aiutare gli specialisti del settore a far sì che i loro pazienti possano ottenere il meglio dalla loro vita, con prodotti e tecnologie pensati per risolvere i problemi ancora esistenti, come l'ametropia, la cataratta e l'occhio secco. Nelle comunità che soffrono molto di queste problematiche, abbiamo attivato delle collaborazioni per aumentare l'accesso a cure oculistiche di qualità e ci impegniamo ad aiutare le persone a vedere meglio, a relazionarsi meglio, a vivere meglio. Visita la pagina www.jjvision.com. Segui @JNJVision su Twitter e Johnson & Johnson Vision su LinkedIn.

Lions Clubs International Foundation LCIF è l'organizzazione filantropica di Lions Clubs International (LCI), l'organizzazione di club di servizio più grande al mondo, con oltre 1,4 milioni di soci in più di 200 paesi e aree geografiche. Dalla sua fondazione nel 1968, LCIF ha finanziano diversi progetti umanitari mediante donazioni da parte dei soci di LCI; di privati; aziende, partner della fondazione e governativi. Per costruire un futuro migliore, LCIF aumenterà l'impatto dei suoi servizi combattendo i problemi della vista, fornendo importanti insegnamenti di life skill ai giovani, soccorsi a seguito di catastrofi e sponsorizzando e offrendo programmi specifici in base alle necessità delle popolazioni vulnerabili e a rischio. LCIF ridurrà altresì la prevalenza del diabete e migliorerà la qualità di vita di coloro ai quali è stata diagnosticata questa malattia, oltre ad ampliare le proprie cause a livello globale includendo problemi ambientali, legati alla fame e ai tumori infantili. Maggiori informazioni su lcif.org.

Himalayan Cataract ProjectHimalayan Cataract Project e la sua vasta rete di partner lavorano nell'Asia meridionale e nell'Africa subsahariana per portare cure oculistiche all'avanguardia a chi soffre di cecità senza alcun motivo, attraverso cure di qualità, insegnamento clinico e la realizzazione di infrastrutture oftalmiche di prim'ordine. Il cofondatore Dottor Sanduk Ruit, che è nato in Nepal e ha condotto i suoi studi in India, insieme all'oculista americano, Dottor Geoff Tabin, hanno riconosciuto l'esistenza di problemi irrisolti in tema di salute oculare nell'Himalaya e nel 1995 si sono ripromessi di eliminare tutti i casi di cecità prevenibili e curabili.4 Grazie agli sforzi di Himalayan Cataract Project, oltre 8.875.905 di persone sono state sottoposte a screening e curate e, tra queste, oltre 740.000 sono state sottoposte a interventi chirurgici in 17 paesi.5 Per maggiori informazioni, visita il sito https://www.cureblindness.org/.

1http://www.who.int/blindness/data_maps/VIFACTSHEETGLODAT2010full.pdf2 Organizzazione mondiale della sanità, 20183 "Priority Eye Diseases" Organizzazione mondiale della sanità, 2018 4 https://jjvision.com/caring-giving5 Da HCP

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/765383/spotlight_sight_Infographic.jpg