Kaspersky documenta l’eruzione del vulcano Raikoke: serie ripercussioni sulla fauna locale

18 luglio 2019

(Milano, 18 luglio 2019) - La spedizione #FromKurilsWithLove, supportata da Kaspersky, è la prima a raggiungere l’isola Raikoke per valutare e documentare le ripercussioni della recente eruzione vulcanica sulla fauna selvatica locale.

Milano, 18 luglio 2019 - Il 22 giugno, una potente eruzione del vulcano Raikoke, nell’arcipelago delle isole Kuril, ha generato colonne di gas e ceneri alte fino a 13 chilometri di altezza. Come risultato, la vegetazione e la fauna dell’isola, precedentemente popolata da varie specie vegetali e animali, tra cui leoni marini Steller e diversi tipi di volatili, è stata completamente distrutta.

La spedizione sulle isole Kuril era partita da Petropavlovsk-Kamchatsky l’8 giugno per esplorare e documentare la bellezza e l’ecosistema unico delle isole Kuril e per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle sfide ambientali che le riguardano. Raggiunta l’isola Raikoke, il gruppo è stato il primo a testimoniare e documentare le conseguenze dell’eruzione sulla fauna selvatica locale.

Insieme al Dr. Vladimir Burkanov, co-fondatore e capo scienziato della North Pacific Wildlife Consulting (NPWC), il gruppo ha voluto capire cosa fosse successo ai leoni marini e alla popolazione di foche dell'isola tenuto conto che, una delle cinque maggiori colonie di leoni marini Steller, vive proprio sulle isole Kuril.

Per Vladimir Burkanov, che da circa 30 anni conduce ricerche sui mammiferi marini che vivono nelle acque e nelle zone costiere delle isole Kuril, è stato doloroso constatare l’assenza dei cuccioli di leoni marini che aveva monitorato per lungo tempo. Per condurre la sua ricerca, Burkanov aveva posizionato diverse telecamere HD con rilevatore di movimento per osservare le popolazioni di leoni marini e foche di Raikoke e si era unito alla spedizione sulle isole Kuril per osservare le conseguenze dell’eruzione sulla fauna locale con la speranza di trovare ancora in vita alcuni animali.

“Abbiamo censito l’intera isola e non è rimasta alcuna colonia. Semplicemente non esistono più. Sembra che ci sia stata un’esplosione nucleare nell’area vicino le colonie. Non sono rimasti né telecamere né cuccioli di leoni marini”, ha dichiarato Burkanov.

Dopo alcune ore di navigazione attorno a Raikoke, durante le quali non sono state individuate colonie di leoni marini o cuccioli della specie, è stata confermata l’ipotesi che non siano sopravvissuti. Ad ogni modo, nonostante la distruzione arrecata dall’eruzione vulcanica, il gruppo ha trovato alcuni superstiti tra cui alcuni leoni marini Steller, foche e nidi di volatili. La presenza dei superstiti lascia aperta la speranza che la fauna selvatica dell’isola possa riprendersi in futuro.

“Abbiamo appena visitato il vulcano Raikoke, la cui eruzione di qualche giorno fa era visibile fin dalla Stazione Spaziale Internazionale. L’isola era verdeggiante e piena di vita e ospitava una popolazione numerosa di leoni marini e volatili. Sfortunatamente, però, l’isola e la sua fauna selvatica sono state significativamente danneggiate dall’eruzione. Nonostante questo abbiamo contato alcuni leoni marini e qualche foca che sono riusciti a sopravvivere in modo sorprendente al disastro, così come alcuni nidi di uccelli. Ci auguriamo solo che la fauna selvatica locale possa riprendersi presto”, ha dichiarato Eugene Kaspersky, CEO di Kaspersky.

Informazioni sulla spedizione #FromKurilsWithLove

La spedizione, supportata da Kaspersky, esplora l’ecosistema unico delle isole Kuril e vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sulle sfide ambientali di uno degli arcipelaghi più remoti e a rischio del pianeta. Il viaggio riunisce un team eccezionale di ambientalisti, avventurieri, filmaker e fotografi tra cui: Eugene Kaspersky, Renan Ozturk, Taylor Rees, Chris Burkard, Ted Hesser, Jeff Kerby e Rushi Sugla. L’avventura permetterà di realizzare un film documentario che farà conoscere le bellezze delle isole Kuril a un pubblico più vasto.

La spedizione è supportata da WWF-Russia che guida il gruppo nella scoperta del paesaggio e dell’ecosistema marino e della fauna locale, aiutandoli a comprendere le attuali sfide ambientali di questa area geografica. La spedizione sarà documentata in diretta sulla piattaforma digitale Tomorrow Unlocked, e potrà anche essere seguita sui social media attraverso l’hashtag #fromkurilswithlove.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 270.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: www.kaspersky.com/it

