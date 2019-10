15 ottobre 2019- 13:55 Kaspersky, mondo IoT sotto assedio: oltre 100 milioni di attacchi nella prima metà del 2019

(Milano, 15 ottobre 2019) - Milano, 15 ottobre 2019

Gli “honeypot” di Kaspersky - le reti composte da “copie virtuali” di vari dispositivi e applicazioni connesse a Internet - nei primi sei mesi dell’anno hanno rilevato 105 milioni di attacchi su dispositivi IoT provenienti da 276.000 indirizzi IP unici. Questo dato è sette volte più grande rispetto a quella registrato nello stesso periodo del 2018: nei primi sei mesi dello scorso anno, infatti, sono stati rilevati “solo” 12 milioni di attacchi provenienti da 69.000 indirizzi IP. I cybercriminali, sfruttando la leva della scarsa sicurezza informatica che spesso caratterizza il mondo dell’Internet of Things, cercano di creare e far fruttare economicamente botnet composte da dispositivi IoT. Questa conclusione e altri risultati emergono dal report di Kaspersky dal titolo "IoT: a malware story" dedicato proprio ai dati derivati dalle attività degli honeypot nel primo semestre del 2019.

I cyberattacchi che prendono di mira i dispositivi IoT sono in continua ascesa: anche se sempre più persone e organizzazioni acquistano dispositivi "smart" (quindi interattivi e collegati a Internet) come router o videocamere di sicurezza DVR, non tutti pensano alla loro sicurezza dal punto di vista digitale. I criminali informatici, invece, sono costantemente alla ricerca di maggiori opportunità per poter avere dei vantaggi di carattere economico dallo sfruttamento delle vulnerabilità di questi dispositivi. Ad esempio, utilizzano reti composte da smart device infetti per portare avanti attacchi DDoS o come proxy per altri tipi di azioni malevole. Per scoprire maggiori dettagli su come funzionano questi attacchi e su come prevenirli, gli esperti di Kaspersky hanno creato degli “honeypot”, dei dispositivi-esca utilizzati per attirare l'attenzione dei criminali informatici e analizzare così le loro attività.

Grazie all’analisi dei dati raccolti tramite gli honeypot, è emerso che gli attacchi che colpiscono i dispositivi IoT di solito non sono sofisticati; si tratta di attacchi furtivi, tanto che gli utenti potrebbero anche non accorgersi di un possibile sfruttamento dei loro dispositivi. La famiglia di malware che sta alla base del 39% di questo tipo di attacchi - Mirai - è in grado di utilizzare gli exploit; questo significa che le botnet possono penetrare attraverso vecchie vulnerabilità non patchate dei dispositivi stessi e prenderne il controllo. Un'altra tecnica messa in atto è quella dell’attacco “forza bruta” tramite i quale individuare le password; si tratta del metodo sfruttato dalla seconda famiglia di malware più diffusa: Nyadrop. Nyadrop è stato rilevato nel 38,57% degli attacchi analizzati e spesso funge da downloader per Mirai. Da un paio d'anni questa famiglia di malware è una delle minacce più attive. Anche la terza botnet più comune per le minacce ai dispositivi intelligenti - Gafgyt - con una percentuale del 2,12% - sfrutta gli attacchi di tipo “forza bruta”.

I ricercatori di Kaspersky sono stati in grado di individuare anche le zone geografiche che, nella prima metà del 2019, sono diventate spesso fonti di infezione: la Cina, dove sono avvenuti il 30% degli attacchi totali; il Brasile, con il 19%; l'Egitto, con il 12%. Un anno fa, nel primo semestre del 2018, la situazione era ben diversa: il Brasile era in testa alla classifica con il 28%; la Cina si trovava al secondo posto, con il 14%, e il Giappone al terzo, con l'11%.

"Le persone tendono sempre più a circondarsi di dispositivi connessi. Nel frattempo assistiamo all'intensificarsi degli attacchi che prendono di mira il mondo IoT. Considerando la crescita del numero di attacchi e la perseveranza dei cybercriminali, possiamo dire che l’IoT è un settore che viene considerato come particolarmente redditizio da parte di attaccanti che utilizzano anche metodi piuttosto elementari, come i tentativi di individuazione di combinazioni di password e login. Si tratta di un metodo più facile da mettere in pratica di quanto si pensi: le combinazioni di username e password più comuni sono di solito "support/support", seguito da "admin/admin" e "default/default". È abbastanza facile modificare una password predefinita. Per questo motivo invitiamo tutti a fare un semplice passo in avanti verso una miglior protezione dei propri dispositivi intelligenti " ha dichiarato Dan Demeter, Security Researcher di Kaspersky.

Per garantire la sicurezza dei propri dispositivi, Kaspersky raccomanda agli utenti di:

•Installare appena possibile gli aggiornamenti firmware sui dispositivi in uso. Una volta che una vulnerabilità viene rilevata, è possibile correggerla tramite una patch disponibile con gli aggiornamenti.

•Cambiare sempre le password preimpostate. Utilizzare password complesse che includano, se possibile, lettere maiuscole e minuscole, ma anche numeri e simboli.

•Riportare un dispositivo alle impostazioni di fabbrica non appena si pensa che si stia comportando in modo strano. Una procedura di questo tipo potrebbe aiutare ad eliminare un malware già esistente, anche se, di per sé, non riduce il rischio di contrarre altre infezioni.

•Limitare l'accesso ai dispositivi IoT grazie a una VPN locale, permettendo l’accesso solo dalla propria rete "domestica", invece di esporli pubblicamente. Wireguard, ad esempio, è una soluzione VPN semplice e open-source che potrebbe rivelarsi interessante.

Kaspersky raccomanda alle aziende di mettere in atto le seguenti misure preventive:

•Utilizzare un Threat Data Feed sulle minacce per bloccare eventuali connessioni di rete provenienti da indirizzi di rete malevoli rilevati dai ricercatori sulla sicurezza.

•Verificare che i software di tutti i dispositivi siano aggiornati. I dispositivi privi di patch dovrebbero essere associati a reti separate, rese inaccessibili a utenti privi di autorizzazione.

Il report completo di Kaspersky è disponibile online su Securelist.com.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 270.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: www.kaspersky.com/it

Seguici su:

https://twitter.com/KasperskyLabIT

http://www.facebook.com/kasperskylabitalia

https://www.linkedin.com/company/kaspersky-lab-italia

https://www.instagram.com/kasperskylabitalia/

Contatto di redazione:

kaspersky@noesis.net

02 8310511