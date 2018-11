28 novembre 2018- 15:24 Kaspersky Small Office Security: massima protezione dalle minacce informatiche per le microimprese

(Milano, 28 novembre 2018) - Le piccole imprese con meno di 25 dipendenti devono affrontare le minacce informatiche come tutti gli altri ma, a differenza delle grandi aziende, potrebbero non essere in grado di dare la priorità alla sicurezza informatica, essendo concentrate principalmente sul proprio business. Per aiutare queste aziende, la nuova generazione di Kaspersky Small Office Security offre una protezione immediata dalla criminalità informatica che non richiede particolari competenze tecniche. Pur mantenendo le aziende al sicuro da malware, frodi finanziarie, phishing e altre minacce, la versione aggiornata fornisce una protezione estesa del server e aiuta a mantenere aggiornate le applicazioni, in modo che le vulnerabilità non patchate non permettano alle minacce di infiltrarsi nelle reti aziendali.

Non è necessario essere professionisti IT per proteggere il proprio business

Quasi un terzo (32%) delle microimprese affida la sicurezza informatica dell’azienda a dipendenti che non hanno esperienza nel settore(1). Pertanto, è fondamentale per queste aziende implementare una soluzione di facile utilizzo che possa essere installata e gestita praticamente da chiunque all'interno dell'azienda.

Il nuovo Kaspersky Small Office Security può essere installato in pochi minuti. Se le aziende hanno bisogno di un maggiore controllo, la console Web fornisce loro tutte le informazioni necessarie sull'utilizzo del prodotto (incluse informazioni su licenze, utenti e dispositivi, versioni dei prodotti installati, ecc).

Il prodotto consente ai dipendenti di concentrarsi sulle proprie attività di business senza dover pensare alla sicurezza informatica - dopo essere stato installato su tutti i dispositivi, la soluzione non richiede particolari attenzioni. Inoltre, le notifiche di Kaspersky Small Office Security sono state aggiornate e non appariranno se l'evento non è cruciale, consentendo agli utenti di concentrarsi sulle loro attività quotidiane - come le applicazioni per ufficio, i programmi in esecuzione a schermo intero o le videocall - senza interruzioni. Questo causa meno interferenze al lavoro.

Protezione dei dati, ovunque siano memorizzati, da malware, ransomware e crypto-miner

I ransomware continuano a prendere di mira le piccole organizzazioni, infatti il 37% delle microimprese ha subito due o tre casi di infezione da ransomware negli ultimi 12 mesi(2). I ransomware portano alla perdita e/o alla compromissione dei dati dell’azienda, per proteggere le aziende da queste minacce, il componente System Watcher nella nuova versione di Kaspersky Small Office Security è ora disponibile sia per i file server Windows che per i computer. Oltre ad altri layer di sicurezza, la soluzione rileva le minacce e aiuta le aziende a proteggere i dati aziendali, prevenendo tentativi dannosi contro il sistema, eseguendo il backup dei dati critici e, se necessario, eliminando i danni.

Oltre alla minaccia dei ransomware, nel 2017-2018, 2,7 milioni di utenti sono stati colpiti dai crypto-miner, che utilizzano la potenza di PC, cellulari e server per produrre criptovaluta. Se prese di mira da questa minaccia, le aziende finiscono per pagare bollette per la corrente elettrica più elevate, mentre i loro PC e sistemi funzionano con prestazioni inferiori. Kaspersky Small Office Security offre alle aziende una protezione dai crypto-miner per aiutarle ad affrontare questa minaccia.

Eseguendo una ricerca pianificata degli aggiornamenti delle applicazioni, la soluzione aiuta a ridurre il rischio che i criminali informatici sfruttino le vulnerabilità delle applicazioni non patchate. Supporta anche una navigazione web sicura, con componenti di navigazione in incognito, anti-phishing, anti-spam e anti-banner. Inoltre, la funzione Safe Money protegge le transazioni finanziarie aprendo i siti di pagamento in un browser protetto.

"Le nuove tecnologie offrono alle aziende nuove opportunità di crescita, ma le minacce sono sempre presenti: siti Web falsi, immagini dannose e reti non protette, hotspot Wi-Fi gratuiti ma non sicuri e persino dispositivi aziendali persi o rubati. Tutti questi elementi sono fattori di rischio per le aziende e i loro dati, in particolare per le piccole imprese, per le quali i dati sensibili sono una risorsa fondamentale. Quando si concentrano sulla crescita e sulle loro attività quotidiane, le aziende non sempre danno la priorità alla prevenzione di questi attacchi", afferma Morten Lehn, General Manager Italy di Kaspersky Lab. "Ecco perché miglioriamo costantemente Kaspersky Small Office Security. Si tratta di una soluzione di sicurezza informatica efficiente, facile da installare e da utilizzare, che non richiede investimenti pesanti o competenze tecniche specifiche da parte degli utenti delle aziende anche di piccole dimensioni".

Kaspersky Small Office Security è destinato alle aziende con 5-25 computer, ma è disponibile anche per aziende con un massimo di 50 computer. Per ulteriori informazioni sui prodotti Kaspersky Lab per le piccole imprese: https://www.kaspersky.it/small-business-security.

(1) In base al report di Kaspersky Lab “Growing businesses safely: cloud adoption vs security concerns" (2) In base al Kaspersky Lab IT Security Risks Survey 2018

Informazioni su Kaspersky LabKaspersky Lab è un’azienda di sicurezza informatica a livello globale che opera nel mercato da oltre 20 anni. La profonda intelligence sulle minacce e l’expertise di Kaspersky Lab si trasformano costantemente in soluzioni di sicurezza e servizi di nuova generazione per la protezione di aziende, infrastrutture critiche, enti governativi e utenti privati di tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda include la miglior protezione degli endpoint e numerosi servizi e soluzioni di sicurezza specializzati per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky Lab e aiutiamo 270.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: www.kaspersky.com/it

Seguici su:

https://twitter.com/KasperskyLabIT

http://www.facebook.com/kasperskylabitalia

https://www.linkedin.com/kasperskylabitalia

https://t.me/KasperskyLabIT