5 dicembre 2018- 18:39 Kavalan presenta il whisky invecchiato nelle botti 'Bordeaux prima crescita' in edizione limitata a 3.000 bottiglie

- TAIPEI, Taiwan, 5 dicembre 2018 /PRNewswire/ -- Per celebrare un decennio dal giorno esatto della distribuzione del primo whisky di esordio, Kavalan Distillery ha lanciato oggi a in Taiwan due edizioni speciali limitate 10ecimo Anniversario, "Kavalan Bordeaux Margaux" e "Kavalan Bordeaux Pauillac."

Ogni edizione è imbottigliata con ABV 57,8% nel formato da 1000 ml in una confezione regalo di lusso con due bicchieri Glencairn e limitata a sole 3.000 bottiglie ciascuna.

Per celebrare la propria ricerca dell'eccellenza, Kavalan ha collocato le botti per il vino Bordeaux prima crescita dalle regioni del Margaux e Pauillac al centro della propria commemorazione del suo 10ecimo anniversario mentre lavora con impazienza per arrivare al prossimo decennale.

L'Amministratore Delegato di Kavalan, YT Lee, ha detto che la circostanza era uno spunto per guardare al passato e ai successi dell'ultimo decennio e per potersi impegnare a fondo per tendere alla perfezione per il prossimo decennio.

"In Kavalan abbiamo sempre ricercato l'eccellenza quale fondamento per il nostro whisky mentre guardiamo al futuro e al nostro obiettivo di diventare quello che a Taiwan chiamiamo una 'distilleria centenaria,' ovvero un'etichetta in grado di prosperare anche dopo centinaia di anni," ha dichiarato.

Il Maestro miscelatore Ian Chang ha affermato che lui e il signor Lee hanno viaggiato negli storici vigneti francesi e hanno vendemmiato le botti migliori di vino Bordeaux per poter invecchiare il giovane e premiato whisky Kavalan proveniente dal clima sub-tropicale di Yilan, Taiwan.

"Siamo stati attirati dai sapori unici che sarebbero potuti derivare da questa speciale unione tra Kavalan, dove siamo quotidianamente impegnati nella ricerca della perfezione, e questi chateaux prestigiosi, famosi per i loro secoli di eccellenza," ha dichiarato.

Il Maestro miscelatore Ian Chang ha dichiarato per il progetto Bordeaux prima crescita è stato un esperimento di "come lo spirito di questi vini incredibilmente rari, attraverso le loro splendide botti, potessero trasformarsi in un whisky Kavalan molto speciale" e che l'innovazione continuerà a definire il prossimo decennio di Kavalan.

Il whisky inaugurale di Kavalan, il Kavalan Classic Single Malt Whisky, è stato distribuito dieci anni fa, il 4 dicembre 2008, ed è divenuto l'espressione più popolare dell'etichetta.

Ogni confezione dell'edizione limitata nel formato 1000 ml ha un prezzo consigliato di vendita di 8.800 dollari taiwanesi (285 dollari USA). Per il prossimo anno sono state programmate le distribuzioni mondiali.

Nello scorso decennio Kavalan si è guadagnata l'ingresso nella "Hall of Fame" della rivista Whisky per il World Whiskies Awards (WWA) per il signor YT Lee e per suo padre, signor TT Lee; per i WWA 2015 "World's Best Single Malt" e per il 2016 "World's Best Single Cask Single Malt"; il riconoscimento per il "Distiller of the Year" 2017 e sei premi "Producer of the Year" dalla International Wine and Spirit Competition, oltre al riconoscimento "Distillery of the Year" 2018 dal San Francisco World Spirits Competition.

NOTE PER IL GUSTO:

Kavalan SINGLE CASK SINGLE MALT MATURATO IN BOTTI DI VINO BORDEAUX MARGAUX

Magnifico, di carattere ed estremamente morbido, il Bordeaux Margaux in edizione limitata raggiunge note squisitamente piene di caramello caldo e caramella al burro, melassa densa e scura, e la morbida dolcezza della vaniglia cremosa.

Colore: ambrato pieno.

Olfatto: caramello splendidamente aromatico infuso con spezie calde che si vivacizzano nel naso. Il vino da dessert denso e decadente e lo zucchero di canna in ebollizione emergono, seguiti dallo svilupparsi di una freschezza carnosa alla frutta e della gentilezza della fragranza del cedro.

Palato: L'iniziale vivace dolcezza lascia il posto al ricco e fondente caramello che è arricchito dalla ricchezza dell'uva passa. Un vino alla prugna acerba leggero appare ora con un lieve ma prevalente sapore di noci.

Conclusione: lungo e incredibilmente gratificante. La dolcezza si fonde con le delicate note aspre per premiare il bevitore con una deliziosa danza di sapori sulla lingua.

Kavalan SINGLE CASK SINGLE MALT MATURATO IN BOTTI DI VINO BORDEAUX PAUILLAC

Meravigliosamente opulento e sottilmente complesso, il Bordeaux Pauillac in edizione limitata esplode con sontuosi sapori di frutta matura della foresta, deliziosa mela caramellata e delicate spezie di cumino, coriandolo e pepe.

Colore: mogano ricco

Olfatto: delizioso aroma di frutta morbida, da ribes nero maturo a fragole sciroppate con un tocco di mela. L'influenza del vino è inconfondibile. Carne affumicata, cumino, semi di coriandolo macinati e pepe finemente grattugiato bilanciano i sapori.

Palato: Frutti morbidi conditi con caramello, prima di un'esplosione di aromi fruttati e spezie. È molto gradevole con tutta l'intensità della botte e sviluppa una deliziosa cremosità alla vaniglia quando tenuto in bocca. Presenta un'elevata diluzione con una varietà di intensità.

Conclusione: Aroma speziato nella bocca, frutta cotta e un'intenso calore che riveste la gola.

Informazioni su Kavalan Whisky

La distilleria Kavalan nella contea di Yilan è una pioniera nell'arte del whisky single malt a Taiwan e ha imbottigliato il primo whisky single malt nel 2008. Il nostro whisky, invecchiato con caldo e umidità intensi, alimentato dalle acque del disgelo di Snow Mountain viene raffinato dalle brezze fresche del mare e delle montagne. Tutti questi ingredienti si riuniscono per creare la particolare cremosità di Kavalan. Con l'antico nome della contea di Yilan, la nostra distilleria si basa su quasi 40 anni di produzione di bevande sotto la guida della società madre: King Car Group. Abbiamo collezionato più di 280 premi oro o di livello superiore partecipando alle competizioni più impegnative del settore e siamo disponibili in oltre 70 Paesi. Visitate www.kavalanwhisky.com

Contatto:

Kellie Du886-3922-9000 #7165 kellie@kingcar.com.tw

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/793326/Kavalan_10th_Anniversary.jpg