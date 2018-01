Kensington presenta la docking station universale Thunderbolt™ 3

11 gennaio 2018- 15:26

- AYLESBURY, Regno Unito, 8 gennaio 2018 /PRNewswire/ -- Le aziende hanno bisogno di un'infrastruttura tecnica che abbia la flessibilità per supportare una forza lavoro dinamica e in mobilità e al tempo stesso che consenta di soddisfare le richieste di avere prestazioni informatiche in mobilità per diverse mansioni operative. Per queste ragioni Kensington ®, che gode di fama e fiducia in tutto il mondo per il supporto offerto alle soluzioni tecnologiche più innovative per aziende e professionisti che operano in uffici residenziali, ha sviluppato la docking station SD5200T Thunderbolt™ 3 che cambia lo scenario per Windows e macOS.

Provate il nuovo comunicato stampa multimediale qui: https://www.multivu.com/players/it/8227351-kensington-thunderbolt-3-docking-station/

La docking station universale Thunderbolt 3 è stata realizzata e sottoposta a test come docking ottimale e compatibile su diverse piattaforme. Questa soluzione per avere una iper produttività è stata progettata per essere universale e per supportare ambienti di calcolo misti dove occorre avere velocità di trasferimento molto elevate.

Kensington ha progettato la docking station universale Thunderbolt 3 per consentire agli utenti di tipo "power", come ad esempio chi si occupa di editing video, graphic designer, progettisti, creatori di contenuti, o chiunque abbia la necessità di semplificare un ambiente di lavoro 4K, di avere a propria disposizione più di quanto possano avere bisogno: ampiezza di banda e produttività superiori.

Thunderbolt 3 è la scelta tecnologica a prova di futuroNello scenario attuale in cui i produttori di hardware per computer rendono più snelli e maneggevoli i dispositivi mobili per soddisfare le necessità dei propri clienti, il numero e la varietà di porte disponibili per poter collegare le periferiche ai portatili si riduce. Grazie alla docking station universale Thunderbolt 3 è possibile collegare una serie di dispositivi e di accessori.

La docking station universale Thunderbolt 3 supporta dispositivi e periferiche USB da cui dipendono gli utenti per poter ottimizzare la loro produttività e offre un'implementazione plug-and-play semplice dei dispositivi più recenti progettati per sfruttare la tecnologia Thunderbolt. In questo modo le organizzazioni possono implementare rapidamente soluzioni nuove basate su dispositivi non appena sono disponibili.

"Thunderbolt 3 offre la soluzione per la connettività più potente disponibile al momento per i computer portatili di oggi." ha affermato Jason Ziller, Direttore Generale, Divisione Connettività Clienti di Intel®. "La disponibilità di una soluzione docking in grado di supportare sia Windows che macOS consente ai responsabili IT di sfruttare la potenza di Thunderbolt 3 per gli spazi di lavoro trasversali delle loro organizzazioni e per avere la sicurezza che gli investimenti fatti possano avere ampiezza di banda a sufficienza per supportare la crescita dei dati e le necessità di visualizzazione per gli anni futuri."

Design snello per spazi di lavoro ridottiKensington, leader mondiale per quanto riguarda l'ergonomicità degli accessori destinati agli spazi di lavoro, ha ottimizzato il design della docking station universale Thunderbolt 3 per avere flessibilità e spazi di lavoro liberi con ingombro nullo grazie al montaggio sulla parte posteriore dei monitor compatibili VESA®.

Opzioni per offerta globaleLa docking station universale Kensington 5200T Thunderbolt 3 è disponibile nei seguenti SKU:

Seguite Kensington su:

© 2017 Kensington Computer Products Group, una divisione dei marchi ACCO. Tutti i diritti riservati.