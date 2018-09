26 settembre 2018- 11:53 KF ADV: l'agenzia di comunicazione con un metodo da 1,5 milioni di euro

(Vicenza, 26 settembre 2018) - BtoB e BtoC sono morti: dopo decenni di distinzioni e categorizzazioni più o meno efficaci, anche il marketing tradizionale si sta evolvendo. Si punta con forza verso nuovi approcci, che coinvolgono necessariamente il modo di comunicare e l’atteggiamento delle aziende nei confronti dei propri interlocutori.

Ne è convinta anche KF ADV, agenzia di comunicazione di Vicenza, specializzata in branding e advertising e nella creazione e gestione di strategie di comunicazione tradizionali e digital. Una realtà in costante espansione, che si sta distinguendo tra le numerosissime agenzie presenti sul territorio, in particolare del Triveneto, proprio per il suo metodo strutturatosi nel tempo e basato sul raggiungimento di risultati concreti e misurabili.

In cosa consiste, nella sostanza, questo nuovo atteggiamento?

Nell’era digitale, in cui tutti hanno la possibilità di moltiplicare le conversazioni, le interazioni e l’esperienza diretta con i brand, si sta riscoprendo il valore autentico del rapporto tra le persone: si tende a limitare i linguaggi astrusi e puramente commerciali - il cosiddetto "aziendalese" - e le terminologie pubblicitarie votate solo alla persuasione e alla retorica. I rapporti tra pubblico e marca sono cambiati e non ha più senso comunicare secondo i vecchi parametri “da azienda ad azienda (BtoB) o "da azienda e consumatore2 (BtoC). La nuova frontiera della comunicazione e del marketing si fonda su un approccio "human to human" (HtoH), cioè tra persone che dialogano e condividono valori, esigenze, opinioni.

“Sia che si tratti di un semplice consumatore o di un responsabile d’azienda, il target resta sempre una persona” spiega Francesco Gobbato, Direttore Creativo e CEO dell’ agenzia pubblicitaria KF ADV, ribadendo che “è necessario rivolgersi al lato umano del nostro interlocutore, anche uscendo dai canali classici o dagli standard della comunicazione per dialogare direttamente con ognuno, emozionando e coinvolgendo, senza formalismi.”

HtoH è quindi la parola d’ordine di un approccio che si basa sulla comprensione delle persone, dei loro bisogni e delle leve che muovono le decisioni di acquisto o interazione di ogni individuo.

Lo statunitense Bryan Kramer, uno dei maggiori consulenti business e influencer sulle relazioni digitali, già dal 2014 ha teorizzato e fondato un vero e proprio movimento di pensiero sul tema. In Italia solo nell’ultimo anno hanno iniziato a levarsi voci che richiamano l’attenzione sulla necessità di riscoprire e ristabilire un rapporto più convinto, intimo e costante con i propri interlocutori. La necessità è di interpretarne al meglio i bisogni e acquisire una fetta sempre più ampia di consensi, che si tradurranno ovviamente in vendite e profitti commerciali, oltre che di notorietà di brand.

L'agenzia di comunicazione KF ADV è oggi tra i migliori interpreti di questo nuovo modo di fare comunicazione, frutto di un naturale percorso di crescita e di un approccio metodologico che negli anni l’ha portata a maturare identiche convinzioni, traducendole in progetti di successo.

Un processo di valorizzazione della persona che si riflette anche sulla struttura stessa dell’agenzia, composta oggi da un team multiforme di differenti figure professionali e partner selezionati, che va oltre i classici rapporti di lavoro: nella fase di analisi, strategia e sviluppo vengono chiamate in causa differenti competenze, a seconda delle esigenze specifiche di progetto, per avere più punti di vista e uno sguardo sempre diverso di fronte allo stesso argomento.

"La maggior ricchezza viene dal confronto continuo delle esperienze fatte in diversi settori merceologici e su molteplici temi" afferma ancora Gobbato. "Non ci siamo mai voluti focalizzare solo su un settore: lavoriamo per l’industry, l’automotive, la cosmesi, il fashion, il design ed il food. Lo scambio di opinioni e la contaminazione di idee fra ambiti diversi è un valore aggiunto per noi perché ci consente di far tesoro del know-how maturato e di proporre anche soluzioni non tradizionali e alternative. Tutto ciò aiuta ad aprire la nostra mente e a leggere le stesse opportunità o criticità in ambiti diversissimi tra loro, stimolando di conseguenza i nostri clienti."

Tutto ciò consente di proporre soluzioni e sviluppare progetti customizzati e omnicanale, dove il brand e le persone sono al centro di ogni ragionamento.

A trarne vantaggio sono in primis i nostri clienti, che sposano questa filosofia e le strategie di comunicazione che ne derivano.

Tra gli esempi più interessanti, quello di una start-up padovana, Mech & Human, attiva nel settore dentale che, in un mercato già piuttosto saturo, dopo soli 18 mesi di attività, ha già sviluppato un fatturato di oltre 1,5 milioni di euro e continua a crescere a ritmi vertiginosi grazie anche al posizionamento e alla strategia studiata dall’agenzia KF ADV: una comunicazione per certi versi controcorrente, che non punta più esclusivamente sugli aspetti tecnici di prodotto, bensì sull’immagine e su un modo differente di dialogare con i propri utenti, in perfetto spirito "human to human".

Per approfondimentiSito Web KF ADV - https://www.kfadv.it/Approccio Human to Human - https://www.kfadv.it/approccio/

Ufficio Stampa Fattoretto srl