17 luglio 2018- 15:00 KT sostiene l'espansione globale con la europea albis-elcon

- La scorsa settimana le due società hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per una collaborazione strategica globale presso gli uffici di albis-elcon ad Hartmannsdorf, Germania. La cerimonia della firma è stata presenziata da direttori esecutivi senior, tra cui Kim Hyung-Joon, vice presidente esecutivo di KT e responsabile della Unità Aziendale Globale, e Werner Neubauer, Amministratore Delegato di albis-elcon.

Secondo quanto previsto dall'accordo, KT fornirà le proprie soluzioni GiGA e tecnologie innovative di ultima generazione a fornitori di servizi di comunicazione Europa e in altre parti del mondo utilizzando la rete commerciale globale del nuovo partner tedesco. Le soluzioni GiGA di KT stanno permettendo la diffusione dell'infrastruttura innovativa di quinta generazione (5G) grazie all'introduzione di tre tecnologie in patria e all'estero, tra cui GiGA Wire, GiGA WiFi e GiGA LTE.

"Questa collaborazione eccezionale tra KT e albis-elcon sarà un'importante caposaldo per la nostra penetrazione dei mercati europei e globali," ha dichiarato Kim. "Intensificheremo gli sforzi per espanderci all'estero con la nostra tecnologia GiGA oltre che con il 5G e con le nostre tecnologie più recenti, con piattaforme e soluzioni basate sull'IT."

Per poter essere pionieri insieme nel futuro della tecnologia wireless, KT e albis-elcon hanno anche concordato di perseguire congiuntamente opportunità commerciali nei settori della tecnologia wireless 5G, delle piattaforme basate sull'informatica, e dell'intelligenza artificiale (IA).

Il leader coreano delle telecomunicazioni è estremamente interessato a esportare la tecnologia cablata GiGA, che non richiede cavo ottico, nei Paesi europei. dove sono molti gli edifici vecchi e solidi a essere collegati con cavi in rame. La nuova tecnologia, sviluppata nel 2014, è in grado di offrire velocità prossime al gigabit su cavi in rame.

KT ha anche in programma di espandere le proprie vendite all'estero del GiGA WiFi in collaborazione con albis-elcon. Questa innovazione tecnologia è stata sviluppata inizialmente nel 2015 e offre una rete wireless con velocità vicine al gigabit per utenze domestiche e uffici.

La albis-elcon occupa un'ottima posizione come partner aziendale di KT, con 13 milioni di sistemi e apparecchiature di rete installate in oltre 40 Paesi. Offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni per accesso su rame e banda larga in fibra, alimentazione da remoto su rete, gestione di reti e TV via Internet. Deutsche Telekom, Telecom Italia e Telefónica sono tra i 100 clienti plus della società.

"Prodotti e soluzioni nuove richiedono idee innovative, tecnologie solide e implementazioni dettagliate per garantire esperienze utente di primo livello. La notevole esperienza acquisita da KT ci consentirà di sostenere in modo attivo lo sviluppo delle reti future, tra cui la creazione di nuovi modelli aziendali e di eccellenza operativa per i nostri clienti," ha dichiarato Neubauer.

