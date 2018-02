La 17esima Coppa dell'esposizione Cina occidentale - Lo scambio tra lo stile della Cina occidentale e lo stile italiano

12 febbraio 2018- 18:41

- Naturalmente, l'evento più atteso è il 17 ° esposizione Cina occidentale, uno dei momenti clou è lo scambio tra lo stile della Cina occidentale e lo stile italiano .

Quando iniziamo a evidenziare l'ospite d'onore nell'esposizione Cina occidentale nel 2013, la Mongolia, la Francia e la Germania successivamente ricoprirono l'ospite d'onore. Come ospite d'onore al 17 ° esposizione Cina occidentale, l'Italia manderà una delegazione di alto livello per partecipare, e istituiranno il Padiglione Italia e per terrano una serie di conferenze e attività. Essendo il secondo paese manifatturiero d'Europa, il paese del fashion e cibo, la terra dei sogni della cultura del turismo, l'Italia e le province e i comuni occidentali della Cina hanno molti spazi per lo scambio e la cooperazione. È stato rivelato che l'industria della moda, il cibo, il calcio, ecc. in Italia saranno presentati in questa fiera.

Negli ultimi anni gli scambi tra Sichuan e Italia sono diventati più frequenti e le aree di cooperazione sono ampliata, l'Italia è diventata uno stato chiave per una cooperazione aperta nel Sichuan. Entrambe le parti hanno un grande potenziale per la cooperazione in cibo e bevande, agricoltura moderna e servizi finanziari, logistica moderna, creatività culturale e turismo. A settembre di quest'anno, l'Italia, ospite d'onore della 17 ° esposizione Cina occidentale, giocherà sicuramente un ruolo importante nella promozione degli scambi economici e commerciali tra Sichuan e Italia.