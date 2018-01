La migliore soluzione intranet in grado di evolversi con la tua azienda - Powell Software guarda indietro al 2017

11 gennaio 2018- 10:23

- Il 2017 è stato un anno di forte crescita e innovazione per Powell Software e la sua soluzione Digital Workplace, Powell 365. Powell Software ha triplicato i profitti di licenza, raddoppiato la sua base clienti ed esteso la sua rete di partner su tutti i continenti: Europa e Nord America, sede di alcuni uffici di Powell Software, Medio Oriente, Africa, Asia e America Latina. Con oltre 90 partner in tutto il mondo, 100 clienti internazionali, inclusi Wavestone, SNCF, Webhelp e Accell in Europa o Quest Diagnostics, Shire Pharmaceuticals, Touchtunes e Netsmart in Nord America rappresentanti 400.000 utenti, Powell 365 costituisce la migliore intranet per tutte le aziende che intendono costruire la loro strategia di Digital Workplace sulla piattaforma Microsoft Office 365.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/626476/Powell_Software_Logo.jpg )

Questi risultati aziendali di successo si basano su un'innovazione di prodotto continua che permette di combinare tutti i componenti di Office 365 come Team, SharePoint e Yammer all'interno di una potente esperienza utente.

Powell 365 è lo strumento intranet definitivo per le aziende di medie e grandi dimensioni che vogliono creare un ambiente di lavoro digitale proprio con caratteristiche specifiche e capacità di evoluzione nel tempo. È anche il primo strumento di progettazione intranet a integrare fedelmente l'esperienza moderna di Microsoft SharePoint e il framework SPFx .

Grazie alla sua esclusiva architettura basata su Microsoft Azure e a un'ineguagliabile gamma di funzioni aziendali e di connettori, Powell 365 è stata riconosciuta in tre diversi studi di mercato internazionali come una soluzione intranet unica nel suo genere. È stata nominata Intranet Choice da ClearBox Consulting per il Nord America e le aziende internazionali. È stata citata come la miglior soluzione per una trasformazione digitale di successo da parte di Lecko e definita una soluzione di terze parti per l'accelerazione dei tassi di utilizzo da parte di Gartner.

Inoltre, il team Powell si è classificato al primo posto allo SharePoint Dev Kitchen nel 2016 e nel 2017! Il nostro partner Sogeti NL ha ricevuto il riconoscimento Computable Partner Project of the Year 2017 del Friesland College grazie al progetto Powell 365.

Per sostenere la sua crescita, Powell Software ha rafforzato significativamente i propri team di vendita e prevendita negli Stati Uniti e in Europa e ha sponsorizzato vari eventi chiave come la Microsoft Ignite Conference di Orlando, l'Intranet Global Forum di New York e l'European SharePoint Conference di Dublino.

el 2018, Powell Software continuerà a investire somme considerevoli per la creazione della soluzione intranet più potente sul mercato, in grado di aiutare qualsiasi azienda ad accelerare la propria trasformazione in un luogo di lavoro digitale sulla piattaforma Microsoft Office 365.

Per maggiori informazioni sulla migliore intranet su Office 365 e SharePoint, contatta Powell Software oggi stesso.

