28 maggio 2019- 15:23 La scuola Italia eccellenza nella certificazione data protection

(Roma, 24 maggio 2019) - Roma, 24 maggio 2019 - Bristol Myers Squibb, Assicurazioni di Roma e Visufarma hanno utilizzato l’istituto della certificazione per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento in ambito GDPR.

Questo è ciò che si apprende dalla nota resa da Inveo Srl, Organismo di certificazione Data Protection e Training Center GDPR, con all'attivo due schemi di certificazione accreditati da Accredia secondo la norma EN/ISO 17065, uno multisettoriale (ISDP©10003:2018) e uno specifico dedicato al pharma (SGCMF©10002:2018).

"La certificazione, come richiamato dal Regolamento Europeo per la protezione dei Dati Personali (GDPR), è uno degli strumenti più efficaci, a disposizione del Titolare e del Responsabile, per dimostrare il rispetto al GDPR e la conformità ad esso. Lo strumento di "accountability" per eccellenza… " Ha dichiarato Cinzia Maria Gagliardi, Amministratore di Inveo

"Il fatto che queste importanti realtà imprenditoriali abbiano deciso di utilizzare la certificazione, quale strumento di monitoraggio e di conformità dei processi aziendali, è la dimostrazione che la sensibilità e la consapevolezza sono in aumento. Senza dubbio il GDPR è diventato una questione di ampia portata, con evidenti implicazioni non solo per le imprese. Società come Bristol Myers Squibb e Visufarma, in ambito farmaceutico, e AdiR (Assicurazioni di Roma), in ambito pubblico, rappresentano quell’avanguardia culturale da prendere ad esempio."

Le certificazioni, arrivano a pochi giorni dai risultati dello studio promosso dall'European commission, svolto dalla prestigiosa università di Tillburg, sulla Certificazione sotto GDPR ai sensi degli articoli 42 e 43, che ha avuto come obiettivo quello di fare chiarezza sullo strumento della certificazione.

"Vale la pena sottolineare come l’Italia, ancora una volta, sia riuscita a dimostrare l’elevato livello di eccellenze professionali. " Conclude la Gagliardi "ISDP©10003 è uno schema pubblico italiano ed è uno dei due schemi dichiarati in “scope art. 42” dalla Commissione Europea su un totale di 117 schemi mondiali selezionati.

Lo schema di certificazione ISDP©10003, viene dichiarato coprire tutti gli aspetti della conformità GDPR in un unico schema. Questo approccio potrebbe essere più semplice e meno costoso per le PMI; inoltre lo schema è già attivo e i requisiti sono pronti per GDPR…” (ndr. Data Protection certification mechanisms, study on Art. 42 and 43 of the regulation (EU 2016/679) Final report and Annexes)

