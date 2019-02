22 febbraio 2019- 10:44 La sicurezza al tempo delle macchine connesse: JuliaSoft di Corvallis vola a Norimberga per la Fiera Mondiale del Software Embedded

(Verona, 22 febbraio 2019) - I dispositivi e i macchinari IoT sono sempre più presenti nella nostra industria e sono destinati a diffondersi in modo pervasivo anche nelle nostre case. A fronte di questo scenario, la sicurezza del software è fondamentale perché bug e vulnerabilità possono influenzare l’affidabilità fisica di un sistema, compromettendone la sicurezza.

JuliaSoft, società IT del Gruppo Corvallis specializzata in cyber-security, sarà presente dal 26 al 28 febbraio a Norimberga all’Embedded World Exhibition & Conference, fiera di riferimento mondiale per il settore del software integrato in sistemi hardware complessi.

Dallo stand 4-423 nel Padiglione 4, JuliaSoft presenterà, assieme ai partner GrammaTech e Verifysoft, lo stato dell’arte dell’analisi statica semantica applicata a diversi componenti software dei sistemi IoT.

“Con la nuova generazione di macchine e dispositivi connessi, bug e vulnerabilità software non si limitano a influenzare i dati e i processi ma hanno potenziali ricadute anche sul mondo fisico e, dunque, sulla sicurezza di operatori e utenti” dichiara Francesco Savino, AD JuliaSoft. “Per questo proponiamo alle aziende di adottare strumenti che garantiscano una rigorosa analisi statica semantica, per individuare maggiori criticità e per ridurre al minimo i falsi positivi. Non è un caso – conclude Savino – che gli standard più rigorosi, come l’ISO 26262 relativo al mondo automotive, richiedano da tempo il ricorso ad analisi come quelle offerte da JuliaSoft”.

JuliaSoft (www.juliasoft.com) è una società IT specializzata nello sviluppo di strumenti e servizi per la verifica del software. Nata come spin-off dell’Università di Verona nel 2010, dal 2015 JuliaSoft fa parte del Gruppo Corvallis

Corvallis (www.corvallis.it), sede a Padova, oltre 30 anni di esperienza, è una delle principali società di information technology a capitale italiano. Opera nel settore bancario e assicurativo, pubblica amministrazione e industria e servizi. Il 90% delle banche e l’85% delle società di assicurazioni italiane utilizza suoi servizi. L’offerta di Corvallis è altamente specializzata nella consulenza IT, nel software integration, nell’outsourcing e nella realizzazione di software business solutions.

GrammaTech è uno sviluppatore leader nel mercato per la realizzazione di strumenti di Software-Assurance e soluzioni avanzate per la sicurezza informatica. CodeSonar ®, cioè la soluzione SAST avanzata di GrammaTech, aiuta gli sviluppatori a eliminare i difetti più costosi e difficili da trovare all’inizio del ciclo di vita del software, identificando un’ampia gamma di errori e vulnerabilità. La partnership tra JuliaSoft e GrammaTech si traduce in un’unica soluzione in cui CodeSonar integrerà l’analisi nativa C e C++ con le analisi JuliaSoft Java, Android e .NET.

Verifysoft Technology GmbH è distributore di prodotti JuliaSoft e GrammaTech in Germania, Verifysoft Technology si impegna a fornire soluzioni di testing che aiuteranno le aziende a mantenere e migliorare le loro applicazioni software in modo più efficiente.