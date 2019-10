28 ottobre 2019- 11:47 La spesa del futuro: sempre più smart e sostenibile con l’app promoqui

(Roma, 28/10/2019) - Fare la spesa in modo intelligente con il volantino digitale: ecco l’app a basso impatto ambientale che aiuta a valutare gli acquisti e risparmiare, mostrando le migliori offerte nei negozi più vicini.

Roma, 28/10/2019 – Scoprire dove fare la spesa a prezzi più competitivi e individuare le migliori opportunità di risparmio nei negozi più vicini a noi, sfruttando l’immediatezza e la comodità dello smartphone: fare la spesa nell’era digitale è diventato più semplice, comodo, veloce e interattivo.

Grazie al web e alle nuove tecnologie al servizio dello shopping, si trasforma il modo di fare acquisti: la trasformazione digitale offre tante soluzioni che ci aiutano a scegliere meglio, ad acquistare nel posto e al prezzo più conveniente e a risparmiare tempo nella ricerca e comparazione delle offerte più interessanti.

Ecco allora che, per districarsi tra sconti e promozioni, individuare il prezzo più vantaggioso, trovare il prodotto che cerchiamo nel negozio più vicino o, semplicemente, per scoprire come risparmiare per fare la spesa, da oggi basta scaricare un’app.

Come risparmiare sulla spesa nell’era digitale?

Nonostante il web sia una grande vetrina dove tutto è acquistabile in pochi istanti, i consumatori di oggi sono sempre più esigenti, orientati verso scelte d’acquisto più consapevoli e molto attenti a concludere lo shopping con il massimo del risparmio e pochi sprechi. Ecco perché i negozi tradizionali rimangono ancora un punto di riferimento.

Fare attenzione al risparmio significa prima di tutto capire in quali supermercati fare la spesa. Per questo è nata PromoQui, la piattaforma specialista del risparmio per gli acquisti negli store fisici che raccoglie i volantini digitali con le promozioni di tutte le più grandi catene della GDO presenti in Italia (supermercati, negozi di elettronica, elettrodomestici, informatica, telefonia etc.).

Prima di acquistare fisicamente il prodotto nei negozi, valutiamo attentamente la convenienza delle offerte e la qualità dei prodotti cercando informazioni, sconti e promozioni sui volantini di supermercati, discount o negozi di ogni genere. Grazie alla piattaforma e all’app di PromoQui, è possibile ricercare facilmente i prezzi e le offerte sugli articoli che stiamo cercando nei negozi più vicini direttamente dal nostro smartphone.

Utilizzando l’app diventa veramente facile e immediato trovare promozioni, sconti e coupon per risparmiare sulla spesa in oltre 80 mila negozi presenti in tutta Italia. La ricerca confronta le offerte presenti su migliaia di volantini, senza necessità di doverli sfogliare: basta cercare uno specifico prodotto o visualizzare le promozioni attive nei punti vendita più vicini a noi.

Con l’app di PromoQui, inoltre, è possibile salvare quelle preferite nella lista della spesa personale e consultare successivamente o ricevere una notifica con l’anteprima delle promozioni nei negozi preferiti e rimanere aggiornati su sconti e promozioni in ogni momento. O ancora confrontare i prezzi delle offerte nei negozi con quelli online su Amazon, Groupon, Aliexpress e tanti altri.

PromoQui: l’app green per risparmiare sulla spesa in negozio

Con l’app di PromoQui, dunque, cambia il modo di fare la spesa.

Per chi fa acquisti, trovare prodotti scontati o in promozione è veramente facile: basta utilizzare lo smartphone per scoprire, ovunque ci troviamo, le offerte dei negozi più vicini oppure quelle su uno specifico prodotto o una determinata categoria, senza bisogno di sfogliare decine di volantini e siti diversi.

Fare la spesa con PromoQui, però, permette non solo di risparmiare tempo e denaro, ma anche di ridurre drasticamente lo spreco di carta e l’inquinamento dei volantini pubblicitari. Nonostante sia ancora lo strumento di promozione più utilizzato dai retailer, il volantino cartaceo è meno efficace e più inquinante rispetto ad altri supporti. Il basso impatto ambientale del volantino digitale, invece, consente di ridurre il consumo di carta ed eliminare l’inquinamento dei volantini pubblicitari che riempiono le cassette postali e si spargono sulle strade.

Il volantino digitale, dunque, oltre ad essere uno strumento utile per effettuare una spesa intelligente e spendere meglio, è anche una forma di risparmio responsabile e un modo per contribuire ad un modo di vivere più rispettoso ed ecosostenibile.

Chi è PromoQui

Il Gruppo PromoQui – nato dalla fusione con Volantino Facile – costituisce la piattaforma di info commerce più utilizzata in Italia, che raccoglie le offerte volantino di oltre 1.000 retailer (Mediaworld, Unieuro, Conad, Leroy Merlin, Conforama, etc) in oltre 15 categorie merceologiche diverse (dall’elettronica, alla spesa, dall’arredamento al bricolage, ecc).

Per maggiori informazioni, contattaci su:

• Facebook

Per scaricare l’app:

• Google Store

• Apple Store