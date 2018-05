8 maggio 2018- 14:41 La stilista di moda portoghese-angolana e creatrice della collezione per il Fashion Lounge di Mastercard, Rose Palhares, ritorna alla 71a edizione del Festival di Cannes

- Rose Palhares sarà la stilista responsabile del fashion lounge di Mastercard, dove saranno disponibili centinaia di creazioni esclusive durante l'evento più simbolico a livello internazionale e il festival cinematografico più grande al mondo: il Festival di Cannes.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/687225/Rose_Palhares.jpg )

Il Festival di Cannes si svolgerà dall'8 al 19 maggio sulla Costa Azzurra, Francia, continuando a stimolare lo sviluppo del cinema e aiutando a celebrare il settore cinematografico internazionale. Rose Palhares, in qualità di stilista e creatrice della collezione fashion lounge di Mastercard, ritorna al festival per la seconda volta su invito del marchio.

Rose Palhares, Direttrice Generale e fondatrice del marchio afferma: "L'esclusiva collezione del fashion lounge di Mastercard al Festival di Cannes ha un'identità molto singolare, perché sono stata ispirata da colori caldi e gioiosi e trame omogenee ma comunque elaborate e vivaci. Penso che questa collezione segua una tendenza di capi che possono essere trasformati e che rompono con le norme tradizionali, come ad esempio abiti lunghi con scollature profonde e tagli asimmetrici. Allo stesso tempo, voglio che le silhouette si pronuncino con assoluta precisione, in quanto convalidano valori di autonomia, eleganza e volubilità femminile." Aggiunge: "La raffinatezza dei 600 pezzi della collezione, caratterizzati da tessuti quali pizzo, paillette, seta, organza e dettagli in taffetà, può sembrare insolita, ma dopotutto mi piace scoprire tessuti con trame accentuate, perché il mio lavoro non è solamente fare moda, lo interpreto anche come arte."

Il marchio Rose Palhares, presente in Portogallo (un atelier nel cuore della capitale portoghese) e in Angola (nell'isola di Luanda), è specializzato in capi confezionati su misura e abiti prêt-à-porter e la maggior parte degli stilisti africani stanno seguendo il suo esempio.

Nata in Angola, Rose Palhares detiene anche la cittadinanza portoghese. Ha una laurea in Design della moda ottenuta all'Università di Vale do Itajaí, nello stato brasiliano di Santa Catarina. Ha vinto vari premi: al Moda Luanda nel 2017 e nel 2013 ed è stata anche descritta come la stilista più interessante dell'Angola da Vogue Italia nel 2016. Diva della moda dell'Angola e Miglior stilista dell'anno nel 2017,Rose Palhares è stata anche proclamata Stilista internazionale dell'anno alla Settimana della moda dell'Angola del 2015, Donna di valore da parte del GMA-Grupo das Mulheres Africanas (Gruppo delle donne africane) (nel 2016) e definita da Elle South Africa nel 2016 come "una degli stilisti da seguire da vicino nei prossimi anni".

http://www.rosepalhares.com | https://www.facebook.com/RosePalhares/ |http://www.instagram.com/rosepalhares/?hl=pt