La tecnologia SNAITECH all'ICE di Londra

6 febbraio 2018- 18:36

(Londra, 6 febbraio 2018) - In occasione del grande meeting britannico (5-8 febbraio), l'operatore leader in Italia nel betting si confronta con i mercati internazionali.

Gli innovativi totem BetSmart saranno presenti nello stand di Vermantia. Ufficializzato l’ingresso nel mercato spagnolo.

Londra, 6 febbraio 2018 - SNAITECH muove passi decisi verso l'internazionalizzazione del marchio, portando la propria tecnologia made in Italy all'ICE Totally Gaming, la fiera internazionale del gioco in programma a Londra dal 5 all’8 febbraio prossimi.

L'azienda da sempre leader in Italia nelle scommesse retail, e ora anche online, sempre tesa a coniugare la sua storia con una forte spinta innovativa, si presenta all'ICE in veste di service provider. Il grande meeting londinese è l'occasione per annunciare un accordo con un operatore spagnolo, in fase di espansione, che sancisce l'ingresso della tecnologia SNAITECH in un mercato estremamente competitivo come quello iberico.

Esempio perfetto della tecnologia omnichannel targata SNAITECH, l'innovativo totem self service BetSmart è sviluppato per garantire al cliente un’esperienza di gioco rapida, intuitiva e altamente customizzata. Il BetSmart sarà esposto all’ICE presso lo stand del content provider Vermantia, con cui SNAITECH ha siglato un importante accordo di collaborazione.

Una sfida, quella dell’internazionalizzazione, che testimonia l'evoluzione - anche culturale - che sta trasformando l'universo SNAITECH, spingendolo al di là della posizione di leader del proprio mercato. Lo step compiuto dall’azienda verso i mercati esteri consentirà nuove opportunità di business e darà un’ulteriore spinta per una gaming experience sempre più coinvolgente.

Ufficio stampa Snaitech SpA

Cell. +39.349. 5359374

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it