11 ottobre 2018- 17:49 La terza edizione di IN(3D)USTRY integra nuovi settori industriali

- Robotica, stampi e matrici, nuovi materiali e trasformatori di materie plastiche, oltre alla stampa 3D, saranno oggetto di presentazioni in occasione della terza edizione di IN(3D)USTRY From Needs to Solutions, che riafferma il suo profilo industriale. L'evento, organizzato da Fira de Barcelona, si terrà dal 16 al 18 ottobre presso la sala espositiva 8 della fiera di Montjuïc. I rappresentanti delle principali aziende che usano queste tecnologie innovative parteciperanno all'evento per interagire con le 90 aziende espositrici.

La terza edizione di IN(3D)USTRY From Needs to Solutions amplierà la propria influenza all'intero ecosistema industriale, aggiungendo nuovi settori a quelli già presenti nelle prime due edizioni. A tal fine, l'evento presenterà cinque tematiche (produzione avanzata, stampi e matrici, nuovi materiali, trasformatori di materie plastiche e stampa 3D), su cui verteranno i contenuti di questa edizione.

L'evento, che vanta la collaborazione di Leitat, Tecnalia e IAM3DHUB come partner strategici, sarà organizzato nella IN(3D)USTRY Arena, una vasta area per l'innovazione con un palco dove 40 rappresentanti delle aziende di 5 settori (sanitario, aeronautico, industriale, automobilistico e retail) presenteranno ai produttori le sfide del futuro. A turno, i produttori offriranno soluzioni alle esigenze di questi settori e condivideranno storie di successo e potenziali applicazioni per questo tipo di tecnologia in tutto il mondo industriale.

Tra i relatori ospiti vi sarà il Dott. Jaedeok Yoo, fondatore di Aprecia Pharmaceutical, che ha brevettato un sistema per la produzione di pillole con la stampa 3D, Jessica Zeaske, direttrice degli investimenti presso GE Ventures Healthcare, il fondo venture capital di General Electric per la salute, che gestisce 75 startup innovative, Markus Obermeier, direttore del settore manifatturiero additivo di Siemens e Jose Mariano López-Urdiales, CEO di Zero2Infinity, società che ha creato un sistema innovativo per mettere in orbita piccoli satelliti. Tra le aziende partecipanti figurano il produttore automobilistico SEAT, il produttore australiano di moto KTM Technologies, l'azienda spagnola CAF, specializzata nella progettazione, produzione e manutenzione di treni e la rete ferroviaria tedesca Deutsche Bahn.

IN(3D)USTRY ospiterà anche i premi Reshape per i migliori design in 3D, il Congresso Ayri11 sulla robotica, oltre a un'area espositiva con circa 90 aziende, tra cui produttori di stampanti 3D e nuovi settori che partecipano all'evento per la prima volta.