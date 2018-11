20 novembre 2018- 18:43 L'Anno del Turismo Cina-UE 2018 si conclude a Xi'an

- La cerimonia è stata sponsorizzata dal Ministero della Cultura e del Turismo della Cina (MCT) e dal Direttorato Generali del Mercato Interno, Industria e Imprenditorialità delle PMI della Commissione Europea (DG GROW). L'evento è stato co-sponsorizzato anche dal Dipartimento della Cultura e del Turismo della provincia di Shaanxi.

Sono intervenuti Yu Qun, membro del comitato di MCT, Zhao Gang, Vice Governatore della provincia di Shaanxi, Lowri Evans, Direttrice Generale di DG GROW. Hanno partecipato all'evento rappresentanti diplomatici e rappresentanti di imprese turistiche cinesi ed europee.

Nel suo discorso, Yu ha dichiarato che la riuscita implementazione del CETY 2018 e il boom del turismo in Cina e in Europa hanno confermato ancora una volta l'amore per la vita diffuso Cina e in Europa, il loro entusiasmo per l'esplorazione del mondo e la loro volontà di comprendersi. La Cina è disposta a cogliere l'evento come un'opportunità per approfondire la sua cooperazione nel settore del turismo con l'UE e i suoi stati membri, in modo da dare nuovo slancio allo sviluppo delle relazioni Cina-UE.

Zhao ha dichiarato che la cerimonia di chiusura del CETY del 2018 offre all'UE e al mondo l'opportunità di comprendere e cooperare con Shaanxi. Alla luce di "Belt and Road Initiative", Shaanxi continuerà a promuovere gli scambi e la cooperazione nel turismo con i paesi dell'UE.

Evans ha parlato molto dei risultati fruttuosi del CETY del 2018, ha ringraziato la Cina per il suo contributo nella riuscita implementazione e ha affermato che continuerà a lavorare con la Cina per portare le relazioni Cina-UE a un nuovo livello.

Il 19 gennaio 2018, il CETY 2018 è iniziato a Venezia, Italia. Nell'ultimo anno, la Cina e l'UE hanno organizzato più di 100 eventi promozionali in varie forme nell'ambito del CETY e gli eventi hanno suscitato ampio interesse da parte di tutti i settori in Cina e in Europa.

