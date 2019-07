29 luglio 2019- 11:07 LaserMilano: l’avanguardia a disposizione del cliente

(Milano, 29 Luglio 2019) - Milano, 29 Luglio 2019. LaserMilano Medial Center è il posto perfetto per tutti coloro che cercano trattamenti anticellulite, trattamenti per depilazione definitiva, liposuzione, ringiovanimentocutaneo o rimozione tatuaggi a Milano. Un team di vere e proprie autorità del settore, con oltre vent’anni di esperienza, che utilizza le migliori tecnologie laser disponibili sul mercato e che offre la garanzia del risultato sulla maggior parte dei trattamenti disponibili. Le due sedi di LaserMilano si trovano in Corso Buenos Aires 64 ed in Corso Vercelli 23, al secondo piano della Galleria: per prenotare un trattamento o anche un semplice check up gratuito è possibile chiamare il numero verde 800985027.

QUALI TRATTAMENTI CON LASERMILANO

Come anticipato, LaserMilano mette a disposizione del cliente le migliori soluzioni disponibili sul mercato. Ad esempio, la Depilazione Definitiva, che può venire effettuata sia con laser che con luce pulsata ed è legata ad una garanzia di risultato a vita, con un prezzo sempre e comunque definito prima di iniziare. E ancora il cosiddetto DimagrimentoLocalizzato, che permette di intervenire, tramite sedute non invasive, in zone specifiche del corpo, quali ad esempio la pancia o i fianchi, grazie a tecniche come Fast-Lipolaser ed Ultrashape. Infine, come già anticipato, operazioni di rimozione tatuaggi tramite trattamento laser, operazioni di rimozione capillari, con laser e terapia sclerosante ed operazioni di ringiovanimento cutaneo, con un mix di laser e tecniche consolidate quali botox, filler e biorivitalizzazione.

TRATTAMENTI ANTICELLULITE D’AVANGUARDIA

I trattamenti anticellulite sono un vero e proprio fiore all’occhiello di LaserMilano e garantiscono risultati visibili già a partire dalla seconda seduta grazie a metodiche quali il laser, la radiofrequenza, il Vacuum ed il Velashape III. Nel dettaglio, proprio la http://www.lasermilano.it/ita/laser-liposuzione.html promette risultati garantiti su gambe, glutei, cosce e braccia: stiamo parlando di una tecnica che solo LaserMilano riesce ad offrire con risultati concordati e a fronte di un costo certo senza alcuna sorpresa finale sul prezzo. Per avere un’analisi specifica del proprio caso ed un preventivo adeguato ai risultati desiderati basta infatti richiedere un check-up totalmente gratuito, che avrà una durata di circa 30 minuti. Il protocollo del laser liposuzione di LaserMilano Medical Center risponde con l’acqua delle cellule di grasso, in modo da ottenere un’azione molto più rigorosa rispetto a quella della liposuzione classica. Per non parlare poi della pressoché totale invisibilità del trattamento, che lascerà pochissimi segnali percepibili, destinati a scomparire nel corso di pochi giorni.

LASERMILANO ASSICURA LA GARANZIA DI RISULTATO

LaserMilano non solo propone diversi trattamenti d’avanguardia, ma addirittura offre una garanzia sul risultato. Ovviamente gli effetti dei singoli trattamenti possono variare in funzione dei soggetti che vi si sottopongono ed è per questo che, nel corso del check-up gratuito, ogni cliente viene giudicato più o meno idoneo alla garanzia di risultato. In caso di esito positivo, il team di LaserMilano garantirà determinati obiettivi esplicitamente quantificati nel preventivo in questione. Ad esempio, in caso di depilazione laser il team di LaserMilano può garantire una riduzione permanente della densità pilifera compresa tral’80% ed il 90%, mentre in caso di rimozione di tatuaggi può garantire uno schiarimento del pigmento pari al 90% in caso di pigmento nero (in caso di pigmento colorato la valutazione verrà fatta di caso in caso). E ancora, in caso di rimodernamento corporeo LaserMilano garantisce una riduzione della circonferenza del girovita (quindi di fianchi e addome) da 2 ad 8 centimetri in funzione delle specifiche caratteristiche del singolo. Per avere ulteriori informazioni sulla garanzia di risultato, per scoprire di più sui tanti trattamenti a disposizione o per prenotare un check-up gratuito è possibile chiamare il numero 800985027 oppure collegarsi sul sito lasermilano.it.

