L'attività per promozione e solidarietà della XVII° edizione della Fiera Internazionale Cinese dell'Ovest è tenuta con successo a Chengdu

9 febbraio 2018- 17:43

- Prima di tutto, il direttore Yang Qinglong ha introdotto agli ospiti le conquiste della costruzione economica di Sichuan nel 2017, ha fatto una breve rassegna dei lavori che l'industria fieristica di Sichuan ha fatto per combaciare precisamente con la strategia nazionale, valorizzare al massimo la piattaforma aperta, ha inoltre promosso con priorità la XVII° edizione della Fiera Internazionale Cinese dell'Ovest nel 2018. Secondo quanto espresso da Yang Qinglong, questa edizione di fiera dell'ovest avrà luogo presso la Città della fiera dell'ovest dal 20° al 24° settembre, con il paese d'ospite principale d'Italia, l'ente di presidenza di turno di Chongqing, la città tematica di Meishan nonché una superficie totale espositiva di 200 mila mq. Attualmente, sono stati avviati completamente e portati avanti con ordine i lavori come organizzazione dell'attività, l'invito degli commercianti all'esposizione, l'invito dei distinti ospiti, pubblicità e promozione. L'ufficio fieristico di Sichuan si dedicherà a fornire i migliori servizi per la partecipazione degli esponenti alle mostre, l'investimento e lo sviluppo industriale, si sforzerà a tenere codesta edizione di fiera dell'ovest più aperta, più pratica, più efficace.

Al sito dell'attività, si sono proiettati inoltre il filmato pubblicitario della XVII° edizione della fiera dell'ovest, gli interventi del vice console Kang Dacheng del consolato generale italiano a Chongqing, del presidente Richard Han della Camera di Commercio Britannica della Cina Sud-Ovest e dei vari rappresentanti. La squadra di sovrintendenza dell'ufficio fieristico di Sichuan, il consolato generale thailandese a Chengdu, il consolato generale ungherese a Chongqing nonché lo staff dell'ufficio fieristico di Sichuan hanno presentano rispettivamente le meravigliose esibizioni del canto, della danza, della recitazione poetica e svolto l'attività d'interazione mediante We-chat.

Il vice direttore Zhang Yechu dell'ufficio degli affari dei cinesi all'estero del dipartimento degli affari esteri provinciale, i oltre 90 distinti ospiti cinesi ed esteri provenienti dagli organi diplomatici di 21 paesi e regioni come Nuova Zelanda, Polonia, Ceca, Australia, Singapore, Sud Corea, Italia in Cina, dagli organi di commercio e investimento all'estero e dalle associazioni commerciali si aggregano e celebrano insieme il capodanno, parlano dell'amicizia e cospirano lo sviluppo. Gli ospiti presenti hanno espresso successivamente che negli anni recenti, l'influenza della fiera dell'ovest è in continuo elevamento. In futuro, continuerannoa a sostenere e partecipare attivamente agli eventi fieristici come fiera dell'ovest, svolgendo lo scambio, la collaborazione con l'ovest della Cina e con Sichuan in maggiori settori, godendo dell'opportunità di sviluppo.