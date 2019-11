4 novembre 2019- 17:11 Laurea online: perché sempre più studenti scelgono le università telematiche

(Roma, 4 novembre 2019) - Roma, 4 novembre 2019 - Quando si sente parlare di università telematiche e lauree online viene spontaneo provare un po' di diffidenza, considerandoli superficialmente fenomeni molto limitati e di scarso valore, sia culturale che legale. La realtà è ben diversa e questi percorsi di studio si stanno affermando in maniera significativa, grazie alla diffusione sempre più capillare di linee internet veloci ed efficienti e ad una maggiore attenzione a opportunità alternative di crescita personale e di affermazione nel mondo del lavoro.

L'università telematica consente infatti di ottimizzare i tempi, evitando lunghi spostamenti per raggiungere le sedi fisiche, che a volte possono anche richiedere trasferimenti veri e propri, e quindi anche un notevole risparmio a livello economico. Avere la possibilità di seguire i corsi comodamente da casa permette di organizzarsi agevolmente con i propri impegni lavorativi o di altro genere e di investire su se stessi e sulle proprie capacità, acquisendo maggiori competenze e titoli, raggiungendo per esempio il prestigioso traguardo di una laurea in psicologia online. Le lauree che si conseguono presso le principali Università telematiche sono infatti riconosciute dal MIUR: hanno quindi lo stesso valore legale di quelle tradizionali.

Questi importanti fattori hanno portato negli ultimi anni ad un continuo aumento delle iscrizioni a queste università, come si può facilmente dedurre dallo schema qui sotto. Nell'anno accademico 2010/11 il totale era inferiore alle 40.000 unità, mentre nel 2017/18 il numero è salito fino a superare i 93.000 iscritti.

Gli aumenti più significativi riguardano le iscrizioni effettuate negli ultimi tre anni accademici considerati, che indicano un cospicuo incremento della partecipazione ai corsi di laurea online avvenuto fra il 2015/16 e il 2017/18, con un balzo in avanti di più di 38.000 unità in confronto al 2014/15, per una crescita di oltre il 69%.

Le facoltà disponibili non comprendono solo discipline umanistiche, ma anche materie più tecniche, come un corso di laurea in ingegneria online, grazie ad una ampia varietà di scelta fra cui poter trovare il percorso più affine ai propri interessi.

Un'altra possibilità fra le tante è quella di conseguire una laurea in giurisprudenza online, aprendosi la strada verso diversi sbocchi professionali, per esempio come avvocato in uno studio o come consulente legale in aziende private.

Un fattore ulteriore che rende sempre più appetibili queste università è da ricercare nell’assenza di test di ingresso, azzerando quindi il rischio di non essere accettati dopo aver già investito tempo e denaro per prepararsi agli esami di ammissione.

Il crescente interesse verso questo modo nuovo di acquisire conoscenze e titolo di studio conta ormai volumi elevati che mostrano, come abbiamo visto, una spiccata tendenza ad un'ulteriore crescita. Sempre più persone infatti, giovani o meno, sono attratte dalle opportunità offerte dalle università telematiche, dalla loro accessibilità e facilità di fruizione, sia per un corso di laurea triennale che per una laurea magistrale, con la possibilità anche di proseguire il percorso con un Master online. Il tutto è semplificato dal supporto di un tutor personale sempre a disposizione per aiutare nella stesura del percorso di studi e offrire indicazioni preziose sul metodo di preparazione più proficuo, permettendo il conseguimento dei propri obiettivi nel minor tempo possibile.

Le Università telematiche riconosciute dal MIUR riscuotono sempre più successo ed offrono una preparazione approfondita e completa, consentendo di organizzare al meglio il percorso di studi secondo i propri tempi e di ottenere un titolo di studio con valore legale che dà la possibilità di accedere a concorsi pubblici, dare inizio ad una promettente carriera lavorativa oppure indirizzarsi verso una stimolante specializzazione.

