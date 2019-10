17 ottobre 2019- 11:58 Lazio – Atalanta: all’Olimpico remake della finale di Coppa Italia.I Bookies prevedono un match ricco di gol

(Roma 17 ottobre 2019) - È sfida aperta fra le due squadre: i padroni di casa in cerca di ritmo, gli ospiti pronti a portarsi a casa i tre punti. Il sondaggio Planetwin365: per i tifosi sarà la Lazio (41%) a primeggiare sull’Atalanta (31%)

Roma, 17 ottobre 2019 – Nel rientro in campo dopo la pausa per le qualificazioni a Euro 2020 il cartellone dell’ottava giornata di Serie A vede l’Atalanta, attualmente terza forza del campionato, in trasferta a Roma contro la Lazio.

I biancocelesti incontrano i favori dei quotisti di Planetwin365 che, probabilmente in virtù del fattore casalingo, fissano a 2,27 la quota per il segno 1, a 3,03 il successo dell’Atalanta. Più remoto il pareggio, quotato 3,50. L’Atalanta può contare su quattro vittorie in trasferta in questo campionato: la quinta sarebbe record per i nerazzurri di Bergamo. La gara ripropone, a distanza di 5 mesi, l’ultima finale di Coppa Italia, allora a spuntarla furono i biancocelesti per 2 a 0 (agli orobici andò il posto in Champions). Un risultato che stavolta pare meno probabile, vista la quota di 16,68.

L’ipotesi due o più gol (Over 1,5) è data a 1,11, ma anche la probabilità di assistere a tre o più reti (Over 2,5) sembrerebbe non così impossibile: 1,50 sulla lavagna Planetwin365. L’Atalanta, infatti, ha il miglior attacco della Serie A, ma gioca in trasferta e sarà orfana di Zapata, infortunato e sostituito in campo da Muriel, il cui gol vale 2,50 volte la posta in gioco. Dall’altra parte c’è Ciro Immobile, la sua rete è in lavagna a 1,90, l’attaccante biancoceleste è anche il più papabile fra coloro che potrebbero aprire le danze all’Olimpico (4,60 la sua quota come primo marcatore).

Intanto si punta anche sul ricorso al VAR, anche se l’ipotesi che l’arbitro utilizzi la tecnologia in campo almeno una volta vale 2,30 la posta, contro l’1,48 che ciò non accada.

Planetwin365 è uno dei principali brand del mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in Italia,

online e retail.

Ufficio Stampa - Spencer & Lewis:

Aurelio Calamuneri – 06.45582893

calamuneri@spencerandlewis.com