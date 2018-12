18 dicembre 2018- 15:03 Le collaborazioni di LG SIGNATURE mettono in evidenza la miscela perfetta di forma e funzionalità del brand

- SEOUL, Corea del Sud, 18 dicembre 2018 /PRNewswire/ -- LG SIGNATURE continua ad aumentare la sua presenza e visibilità globale grazie a collaborazioni con personaggi prominenti della moda e del design. LG SIGNATURE ha creato delle collaborazioni con personalità note in una delle capitali più famose della moda: Milano, Italia, per mettere in luce le credenziali del design della linea di prodotti e il rapporto naturale con il mondo dell'alta moda e dei beni di lusso.

Prova qui il nuovo Multicanale interattivo per i comunicati stampa: https://www.multivu.com/players/English/8464351-lg-signature-fashion-design-partners/

La campagna di LG SIGNATURE in Italia si compone di diverse attività tutte incentrate sul design. Federica Fontana, una personalità famosa della TV e del cinema, ex modella, presentatrice TV e attrice, sarà impegnata in un'attività per il collocamento dei prodotti mirata a creare del clamore in merito ai prodotti LG SIGNATURE attraverso post pubblicati nei social. Inoltre, per poter comunicare i molteplici benefici dei prodotti, LG chiederà anche l'opinione di Marco Bocci, uno degli attori e registi più famosi in Italia, sulle prestazioni senza pari e sulla curata estetica della TV OLED di LG SIGNATURE.

Inoltre, il direttivo creativo dell'agenzia Grumble Eleonora Carisi, un'icona della moda e proprietaria del concept store "Wait and See", Uberta Zambeletti lancerà "The Art of Essence", un progetto videofotografico ideato in modo specifico per i social network. Questo progetto consentirà agli utenti di scoprire i prodotti LG SIGNATURE attraverso narrazioni di lusso e sullo stile di vita raccontate attraverso mini video e foto, in cui ogni prodotto è protagonista per un giorno. Dalla mattina alla sera gli ambasciatori interagiranno con i prodotti in modi insoliti e saranno in grado di presentarne e sottolinearne le caratteristiche, il design e le innovazioni di altissimo livello.

"Siamo davvero onorati di essere partner di alcuni dei maggiori esperti italiani del mondo della moda e dello stile," ha dichiarato Brian Na, Presidente e Amministratore Delegato della Regione Europa. "Riteniamo che questo programma di collaborazione rappresentri un modo efficace per accendere i riflettori sul design e sull'alta qualità di LG SIGNATURE. Ognuno dei prodotti è stato progettato in modo da essere molto elegante e frutto di grande riflessione, riflettendo il modo con cui le case di moda e i marchi di lusso affermati creano beni che parlano da soli."

Informazioni su LG SIGNATURELG SIGNATURE è il brand di alta qualità di LG Electronics. Grazie all'unione della migliore tecnologia e design di LG in un solo brand, LG SIGNATURE offre ai consumatori una raccolta di prodotti che si distingue per l'eleganza sottile e per le prestazioni di altissimo livello. La gamma di prodotti LG SIGNATURE comprende il frigorifero InstaView Door-in-Door™, la lavatrice TWINWash™, il purificatore d'aria e la premiata TV OLED W. Tutti i prodotti LG SIGNATURE hanno un elemento in comune: qualità senza compromessi e l'attenzione per gli elementi essenziali. I prodotti LG SIGNATURE si sono aggiudicati una serie di premi del settore per l'innovazione tecnologica e per il design ricercato, tra cui il 2017 CES Best of Innovation Award, iF Gold Award 2016 e il Red Dot Design Award 2016.