11 gennaio 2019- 18:25 Le Fonti al CES di Las Vegas 2019: le novità del settore televisivo

(Milano, 11 gennaio 2019) - Milano, 11 Gennaio 2019 - Oltre 4.500 aziende, tra cui 1.200 start-up che espongono migliaia di prodotti per una platea di 180mila addetti ai lavori, tra cui una delegazione di Le Fonti, la live streaming television con focus su economia, finanza e diritto.

Quella che si sta chiudendo è un’edizione record per il CES di Las Vegas, la fiera dedicata all’elettronica di consumo che disegna i nuovi trend in fatto di tecnologia. Dalla mobilità smart all’intelligenza artificiale fino alle tv in 8k. Ma non solo.

"Mi ha molto colpito la presentazione del Ceo di Sony, Kenichiro Yoshida che in 45 minuti non ha mai nominato né fatto vedere alcun prodotto", ha commentato da Las Vegas, Guido Giommi, Presidente di Le Fonti. "Un cambio di strategia per il colosso giapponese. La tecnologia ovviamente continua ad essere l’elemento centrale per loro ma ora, a contare di più, sono l’esperienza e i contenuti. Ed è proprio su questo che si sta focalizzando Le Fonti Tv, puntando su contenuti, format e personalità di alto standing in vista della presentazione ufficiale del nuovo palinsesto che avverrà in primavera".

Le Fonti, che da sempre si occupa di eccellenza, leadership e innovazione non poteva mancare nella fiera che ospita oltre4.000 espositori, tra cui 44 startup italiane nei settori wellness, food, smart city, robotica e molto altro.

Tra le eccellenze italiane presenti al CES 2019, il dispositivo in grado di purificare l’aria negli spazi chiusi inventato da tre ragazzi del nord Italia, l’apparecchiatura indossabile per rendere più sicura la guida e il veicolo-robot che effettua autonomamente le consegne.

"È l’occasione ideale per vedere le nostre realtà italiane emergere e per carpire i nuovi trend globali", ha aggiunto Giommi. Dopo la partecipazione al MIPCom di Cannes, la principale fiera del mercato dei format televisivi lo scorso ottobre, continua l’attività internazionale di Le Fonti per anticipare tendenze nell’industria televisiva business e non solo.

Dopo Las Vegas i prossimi appuntamenti di Le Fonti saranno gli Awards a Milano il 28 febbraio a Palazzo Visconti e il 6 marzo a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana e a Hong Kong il 29 marzo.

