29 ottobre 2018- 12:15 Le Fonti Awards ritornano a Londra

(Milano, 29 ottobre 2018) - L'edizione londinese dell’evento di gala di Le Fonti è stato dedicato alla finanza internazionale ed alle sue evoluzioni.

Londra ancora una volta al centro dei riflettori. Nonostante la Brexit tenga banco tra i temi caldi per il mondo finanziario, è stata la serata di gala dedicata a Le Fonti Awards a infiammare la capitale del Regno Unito.

Nel centro della City, al London Stock Exchange, ospiti e personaggi del business internazionale si sono avvicendati sul palco per dare vita ad una serata esclusiva e di alto profilo moderata e condotta da Jenny Ellice, giornalista televisiva di SKY di fama internazionale.

La serata, trasmessa in diretta su Le Fonti TV (www.lefonti.tv) si è aperta con un esclusivo CEO Summit dal titolo “Key risks and challenges for 2019”, che ha posto l’attenzione sull’evoluzione dei mercati ed il ruolo Il primo panel si è focalizzato sui temi disruption & sustainability trattando in particolare il concetto di “disruptive innovation”, il fenomeno per cui aziende di dimensioni ridotte riescono a surclassare realtà molto più grandi e strutturate. I partecipanti hanno poi preso in esame casi noti e specifici come, ad esempio, Netflix e Amazon. Sono intervenuti: Susan Freeman, Partner, Mishcon de Reya LLP; Robert Ellice, Founder of EProp Services e Daniel Godfrey, Independent Director and Advisor.

Nella seconda parte del CEO Summit si sono esplorati i temi che hanno dominato le pagine dei giornali in questo ultimo anno, con un focus sui rischi e la situazione geopolitica mondiale e il conseguente impatto sulle aziende, evidenziando gli effetti del possibile rischio recessione del prossimo biennio. Hanno partecipato: Mike Ingram, Chief Market Strategist for WH Ireland; Frances Coppola, leading financial blogger and commentator e Alastair Winter, Chief Economist at Daniel Stewart & Co.

La serata è poi proseguita con la cerimonia di assegnazione dei Le Fonti Awards. I vincitori sono stati scelti dopo un accurato iter di selezione portato avanti da parte del team editoriale Le Fonti, composto da oltre 120 giornalisti da tutto il mondo e da un comitato scientifico altamente qualificato.

Nella categoria Broker & Finance hanno trionfato in questa edizione: International Broker Art (Excellence of the Year Innovation & Leadership Art Broker) e BP Prime (Broker of the Year Forex & CFD Institutional). Nella categoria Legal: Giovanni Paolo Accinni, Studio Legale Giovanni Paolo Accinni e Associati (Lawyer of the Year Boutique of Excellence Commercial Criminal Law Italy), Guido Carlo Alleva, Alleva & Associati (Lawyer of the Year Bribery & Corruption Law Italy) e Francesco Rotondi, LabLaw. Si sono imposti nella categoria Corporate: Leroy Merlin España (Excellence of the Year Retail Spain), International Helmet Company (Excellence of the Year Innovation & Leadership Sports Protective Equipment), Jaspers-Eyers Architects (Excellence of the Year Architecture Belgium) e Cube Labs (Excellence of the Year Innovation & Leadership Life Sciences). Ultimi ad essere assegnati sono stati i premi ad personam: Michele Cicchetti, DWF Italy (Managing Partner of the Year Fast Growing Italy) e Augusto Mitidieri, Sintetica (CEO of the Year CSR).

L’albo d’oro dei vincitori 2018 è disponibile al seguente link: http://www.lefontiawards.it/vincitori.php

