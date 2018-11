5 novembre 2018- 12:58 Le Fonti Financial Forum

(Milano, 5 novembre 2018) - Saranno gli specialisti del settore finanziario ad animare la terza giornata della Winter Edition degli eventi Le Fonti

Milano, 5 novembre 2018 - Il 22 novembre, dalle 8.45 alle 13.00, i professionisti del settore finanziario si riuniranno a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, per confrontarsi sulle tematiche più attuali. Esperti e Manager della Finanza di Impresa si confronteranno durante tre tavole rotonde previste per la mattinata.

L’evento, realizzato in collaborazione con ANDAF, ACMI, ANRA, AITI e 4MANAGER, avrà il patrocinio della Commissione Europea e la partecipazione straordinaria di Alan Friedman, che introdurrà i lavori con un Keynote Speech e terrà un faccia a faccia con il manager e banchiere italiano Corrado Passera, già Ministro dello Sviluppo Economico e ad interim delle Infrastrutture e Trasporti nel Governo Monti; con lui verranno affrontate le tematiche economiche e politiche più attuali, in un momento di confronto esclusivo e di estremo interesse in un momento storico particolare e, forse, decisivo per il nostro Paese.

Altra partecipazione d’eccezione è quella di Alessandro Giuli, giornalista e conduttore tv, che modererà la prima tavola rotonda, dal titolo “L'evoluzione darwiniana di un ruolo: nuove tecnologie e competenze manageriali per un nuovo CFO” e vedrà la partecipazione di Massimo Visentin, CEO di Pfizer Italia, Nicola Cattozzo, Group Chief Financial Officer di Bft, Roberto Mannozzi, Presidente Andaf e Head of Group Administration and Tax di Ferrovie dello Stato Italiane e Giglio Del Borgo, Direttore Generale di Diners Club Italia.

La mattinata proseguirà con la seconda tavola dal titolo “Risk Management e Compliance: quali sfide per il CFO?”. Alla discussione, moderata da Manuela Donghi, giornalista di Le Fonti TV, interverranno: Alessandro De Felice, Presidente di ANRA (Associazione Nazionale Risk Manager e Responsabili Assicurazioni Aziendali); Luca Carnevale Carlino, Direttore Contabilità, Fiscalità e Bilancio di Tunnel Euralpin Lyon Turin; Stefano De Donno, Sales & Operations Director International di Microport Orthopedics; Paolo Bartolucci, CFO di Nutrition & Santé; Alberto Tron, dell’Università Bocconi e Guido Bailo, Partner di BGP Management Consulting (Partner di Kyriba).

La mattinata si concluderà con la terza e ultima tavola, dedicata a Fintech e Digital Innovation, con una particolare attenzione al contributo dell'innovazione agli obiettivi strategici aziendali. Il momento di confronto verrà moderato da Manuela Donghi, giornalista di Le Fonti TV, Parteciperanno: Paolo Fontana, Credit and Risk Senior Manager di Samsung Electronics; Fabrizio Albergati, Marketing Director di Teorema; Gianluca Massini Rosati, Founder & CEO di Xriba; Ignazio Rocco di Torrepadula, Founder & CEO di CREDIMI e Andrea Davide Arnaldi, Partner di Lexant.

