Le Fonti Legal in edicola: I principali contenuti dell'ultimo numero

Milano, 27 febbraio 2019 - Nell'ultimo numero di gennaio-febbraio di Le Fonti Legal, Giuseppe La Scala, fondatore di La Scala Società tra Avvocati, racconta la sua carriera: da operatore part time di data entry a fondatore di uno degli studi legali più innovativi del panorama legale. L’insegna, votata all’innovazione e alla crescita, ha sfruttato l’opportunità aperta dal ddl Concorrenza diventando, un anno fa, una società per azioni. In questa intervista, La Scala spiega i motivi dietro questa scelta e illustra le strategie future.

A seguire, il ranking del Centro Studi Le Fonti sul mercato del private equity, che nel 2018 ha vissuto un anno record per quanto riguarda le acquisizioni da parte degli investitori internazionali, con focus particolare sulle piccole e medie imprese con meno di 50 milioni di fatturato. In testa alla classifica, per numero e tipologia di operazioni seguite, Pavia e Ansaldo, seguito da BonelliErede e Latham & Watkins. Tra le maggiori operazioni spicca il deal Recordati, acquisita per il 51,8% dai fondi gestiti da Cvc Capital Partners, del valore di sei miliardi di euro, con protagonista lo studio Gattai Minoli Agostinelli & partners. Se l’anno appena concluso ha fatto registrare ottimi affari per gli studi specializzati nell’assistenza a fondi di private equity, per il 2019 l’outlook degli addetti ai lavori è negativo, per via delle incertezze del quadro politico e macro-economico.

Le Fonti Legal ha poi passato in rassegna i metodi di crescita e i meccanismi di carriera previsti per i giovani da alcuni dei principali studi legali d’affari, selezionando chi è riuscito ad arrivare alla partnership bruciando le tappe, cioè prima dei 40 anni. Dalle informazioni raccolte risulta che l’età media dei soci oscilla tra i 45 e i 50 anni; quanto ai meccanismi di selezione, c’è chi ha inserito delle “partnership track” di due anni con valutazione intermedia da parte del managing partner e dell’assemblea dei soci e valutazione finale a livello Europeo, chi ancora ha introdotto delle vere e proprie pagelle con linee di valutazione su aspetti come la conoscenza giuridica, il comportamento con colleghi e clienti, garantendo l’accesso alla partnership solo a coloro che hanno ottenuto la valutazione massima per due anni. Obiettivo comune: selezionare le eccellenze del mercato legale.

