20 febbraio 2019- 11:22 Le Fonti TV: le ore di diretta hanno superato quelle delle principali reti generaliste

(Milano, 20 febbraio 2019) - Con le sue 10,5 ore di diretta giornaliere Le Fonti Tv ha spodestato alcune delle più importanti reti televisive

Milano, 20 febbraio 2019 - Le Fonti Tv è l'unica live streaming television in grado di vantare un palinsesto focalizzato nelle tematiche economiche, finanziarie, legali e nell'infotainment, con una programmazione 24/24 e 7/7 in quattro lingue: italiano, inglese, cinese e arabo.

Calcolando i format televisivi dedicati all’informazione economica, le ore di diretta di Le Fonti TV hanno superato quelle di reti come Rete4, Rai3 e La7 che se pur generaliste trattano in maniera ampia i temi legati alla situazione economica.

"Abbiamo all’attivo oltre 20 format televisivi originali Le Fonti che si alternano nel nostro palinsesto: dall’Opening Bell con il suono della campanella per l’apertura dei mercati, seguito dal calendario macro-economico fino all’Advisory Update e l’analisi fondamentale per poi passare nel pomeriggio all’operatività con i programmi dedicati a forex, trading, materie prime, indici e opzioni. Il tutto con l’alternanza di giornalisti di esperienza come Manuela Donghi, Annabella D’Argento, Annalisa Lospinuso e Alex Soldati guidati dal direttore di Le Fonti Tv, Giuseppe Di Vittorio." ha dichiarato Guido Giommi, Presidente di Le Fonti.

Il palinsesto prosegue dopo le 17.30 con l’approfondimento con format come Asset Management, New Insurance e Controcorrente condotti da Angela Maria Scullica dedicati rispettivamente a risparmio gestito, mondo assicurativo e attualità, Le Fonti Legal con Gabriele Ventura e Federica Chiezzi e la Rassegna di Le Fonti Legal con Simona Vantaggiato che approfondiscono le tematiche normative con ospiti avvocati e commercialisti e Book Crossing, l’appuntamento dedicato ai libri con Alessia Liparoti che ha visto alternarsi, tra gli altri, il premio Nobel Yunus, Carlo Cottarelli, Pietro Ichino, Franklin Foer e Brunello Cucinelli. La giornata live si chiude con Le Fonti Tv International condotto in inglese da Aleksandra Georgieva con collegamenti da tutto il mondo.

Non mancano grandi nomi del giornalismo come Alan Friedman e il suo programma Faccia a Faccia, in cui si confronta con economisti, imprenditori e banchieri e Debora Rosciani, storica voce di Radio24, che l’8 maggio, in occasione della terza edizione dell’HR Forum targato Le Fonti, presenterà un nuovo format dedicato al mondo del lavoro e ai suoi cambiamenti.

E poi programmi come Market Star condotto da Manuela Donghi, in collaborazione con Morningstar, in cui si affrontano i temi caldi dei mercati, offrendo una visione globale sui trend del momento; The Brunch e Consapevolmente con Annalisa Lospinuso con focus rispettivamente su consulenza finanziaria e mercato assicurativo e poi Women in Finance con Annabella D’Argento in cui si dà spazio al ruolo e alla professionalità delle donne.

"Le Fonti è sempre presente e garantisce commenti in diretta ai principali eventi internazionali in ambito finanziario: le riunioni della BCE, dell’Opec, della Fed e della Bank of England. Alla riunione dell’Opec di dicembre Le Fonti TV, grazie alla propria presenza nella community economica internazionale, ha avuto un ruolo di mediatore raccogliendo in anteprima le dichiarazioni dei ministri sauditi e di quelli africani. Per non parlare di manifestazioni come il CES di Las Vegas, il Fancy Food di New York e San Francisco, la Conferenza Rischio Paese di Parigi e i nostri Summit e Awards a Hong Kong, New York, Dubai e Londra ripresi live con interviste e approfondimenti e commentate da studio" ha dichiarato Giuseppe Di Vittorio, Direttore di Le Fonti Tv.

Le Fonti TVLe Fonti TV è la prima vera live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV è una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner.

Per informazioni:

Ufficio Stampa staff@lefonti.com+39 02 87386306

Sito Web: www.lefonti.tvFB: @LeFontiGroupTwitter: @LeFonti_GroupLinkedin: https://www.linkedin.com/company/299661/