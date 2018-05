8 maggio 2018- 15:55 Le persone al centro: welfare, genitorialità , formazione e flessibilità per i lavoratori di Schneider Electric

(Stezzano, Bergamo, 8 maggio 2018) - • Attivo in Italia un contratto aziendale di secondo livello che offre ai dipendenti supporto nella vita personale e professionale e punta su un welfare aziendale di qualità, con particolare attenzione ai genitori.

• Un percorso che si sviluppa nel quadro delle politiche del Gruppo, incentrate su un'attenzione globale al well being delle persone, all'inclusione e la valorizzazione della diversità.

Stezzano (Bergamo), 8 maggio 2018 - Schneider Electric Italia, nell'ambito della contrattazione aziendale di 2° livello appena conclusa, ha attivato per il triennio 2018/2020 un contratto integrativo nazionale che arricchisce e amplia la proposta di welfare e le opportunità per i suoi dipendenti. Il tutto si inserisce in un percorso che il Gruppo Schneider Electric porta avanti a livello globale promuovendo politiche verso i dipendenti incentrate su un'attenzione a 360 gradi per la persona e sull'inclusione. Le iniziative attivate riguardano quattro aree principali: la genitorialità, il welfare, la formazione e la flessibilità nell'orario di lavoro.

Essere genitori - lavoratori e avere pari opportunità

In ottica migliorativa rispetto a quanto previsto dalla normativa italiana, Schneider Electric estende i giorni di congedo parentale per i neo-papà, aggiungendo ai 4 giorni obbligatori altri 3 giorni di permesso retribuito nel 2018 e ulteriori 3 nel 2019 per arrivare ad un totale di 10 giorni.

L'azienda inoltre mette a disposizione un contributo economico per la "nascita" di ogni figlio da fruire in beni e servizi attraverso la piattaforma welfare aziendale.

Accanto a questo, l'azienda avvierà a breve, nel quadro delle politiche di conciliazione tra vita personale e professionale, percorsi formativi fruibili in modalità e-learning quali MAAM - Maternity as a Master, che si rivolge sia alle madri sia ai padri che vogliono valorizzare la genitorialità e facilitare il rientro dal congedo. Questo percorso in particolare punta sulle competenze specifiche che si sviluppano o rafforzano con il diventare genitori - dal "multitasking" a tante utili soft skills come la capacità di ascolto, la negoziazione… e sull'aiuto nell’affrontare il nuovo "doppio ruolo" di lavoratore-genitore con serenità.

Tutte queste iniziative rafforzano l’approccio avviato dal Gruppo Schneider Electric nel 2017 nell'ambito della policy "Global Family Leave".

Infine, un elemento che Schneider Electric sottolinea è la promozione delle pari opportunità, portate avanti ad esempio attraverso processi di selezione che garantiscano un equo bilanciamento di genere e attraverso la garanzia di una piena parità salariale di genere, impegno assunto anche dal Gruppo, che per quanto riguarda il perimetro italiano è già stata raggiunta.

Flessibilità e lavoro agile per l'equilibrio tra vita privata e lavoro

Valutata positivamente l’esperienza di un periodo di sperimentazione iniziato già nel 2015, Schneider Electric conferma l'opportunità per i suoi dipendenti di usufruire di uno strumento innovativo di flessibilità quale il "lavoro agile", che consiste nel poter lavorare da casa un giorno a settimana per tutte le mansioni compatibili.

Questa possibilità si affianca ad una serie di strumenti "consolidati" già presenti da tempo, ma che non per questo sono meno importanti, ai fini di un maggiore equilibrio tra esigenze della vita privata e della vita lavorativa, quali ad esempio orario di lavoro con flessibilità di orario sia in ingresso che durante la pausa, permessi retribuiti per studio ed estensione dell’utilizzo della formula part-time, rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale.

Welfare aziendale

Nell'ambito dell'accordo di 2° livello appena concluso per il triennio 2018/2020, prosegue la volontà di rafforzare la proposta di welfare aziendale. Azienda e Sindacati hanno concordato, a partire da Gennaio 2019, di fornire ai dipendenti un piano integrativo del Fondo Sanitario "MetaSalute", che fornirà l'accesso a prestazioni aggiuntive rispetto allo standard previsto dal piano base secondo il contratto nazionale del settore metalmeccanico.

Inoltre, verrà data la possibilità di destinare una quota del premio di risultato a welfare, e per coloro che avranno aderito a questa opportunità l’azienda fornirà un contributo aggiuntivo.

Anche il sempre attuale tema delle pensioni integrative è stato preso in conto attraverso l'istituzione di un contributo aggiuntivo a carico azienda per ciascun dipendente iscritto al Fondo di Previdenza di categoria "Cometa".

Queste iniziative si vanno ad aggiungere agli attuali servizi offerti, quali ad esempio una polizza vita e una polizza infortuni professionali ed extra professionali, già attive oggi in Italia per tutti i collaboratori di Schneider Electric.

Più formazione per affrontare con successo un mercato che cambia

In un mercato che si trasforma sempre più velocemente, sotto la spinta di nuove tecnologie e modelli operativi, è quanto mai importante offrire strumenti per interpretare il cambiamento. Per tale motivo Schneider Electric assicurerà maggiore qualità al monte ore di formazione annua, puntando in particolare sui temi quali la digitalizzazione, l'efficienza energetica e l'automazione. Ciò si aggiunge alle iniziative di formazione individuale e alle iniziative globali cui anche l'Italia prende parte, come la Learning Week - una settimana interamente dedicata alla formazione dei propri dipendenti con una forte attenzione al digitale.

"Great people make a great company"

Schneider Electric considera la valorizzazione e la qualità della vita delle persone un fattore chiave delle sue strategie di sviluppo sostenibile: infatti diversi indicatori relativi alla persona, come ad esempio la formazione, la parità salariale ed altri sono parte integrante del "Planet & Society Barometer", uno strumento con cui il Gruppo fissa i suoi obiettivi di sostenibilità, responsabilità sociale e crescita sostenibile e li misura e monitora trimestralmente. La coerenza con questo impegno è dimostrata da una serie di riconoscimenti a livello globale come la presenza di Schneider Electric nella classifica 2017 "Top 25 Companies" di LinkedIn e nel Bloomberg Gender Equality Index 2018.

