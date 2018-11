15 novembre 2018- 17:59 Le startup incentrate sull'intelligenza artificiale, sull'autonomia, sulla gestione dei parchi macchine e sulla neurotecnologia sono fra le finaliste della Top Ten Competition di AutoMobility LA 2018

- LOS ANGELES, 15 novembre 2018 /PRNewswire/ --Gli organizzatori del Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) e di AutoMobility LA™ hanno annunciato oggi i finalisti della quinta Top Ten Automotive Startups Competition™ (Top Ten) annuale. Presentati da Plug and Play e Sirius XM Connected Vehicles, i finalisti della Top Ten di quest'anno sono stati selezionati fra un gruppo di startup innovative da tutto il mondo che hanno presentato idee rivolte al futuro, progettate per accelerare l'adozione di soluzioni rivoluzionarie nei settori convergenti dei trasporti e della tecnologia.

I finalisti dell'AutoMobility LA di quest'anno sono:

"I finalisti della Top Ten di quest'anno offrono uno sguardo su quale sarà il futuro dei trasporti", ha affermato Terri Toennies, Direttore generale e vice presidente esecutivo del Los Angeles Auto Show e di AutoMobility LA. "Questo concorso continua a crescere ogni anno, in quanto a calibro sia dei partecipanti che delle aziende coinvolte come sponsor o giuria. Siamo molto orgogliosi delle domande ricevute, dei finalisti che saranno presenti al salone e delle importanti aziende che prendono parte alla nostra manifestazione annuale".

Nelle settimane a venire la Top Ten sarà ristretta a tre aziende che presenteranno il loro prodotto o la loro tecnologia alla giuria martedì 27 novembre durante la serie di conferenze di AutoMobility LA. Subito dopo la sessione di presentazione, la giuria determinerà il vincitore del gran premio di quest'anno e consegnerà loro 15.000 dollari. Tutti i finalisti riceveranno spazio espositivo ad AutoMobility LA e l'esposizione a influenti aziende automobilistiche, leader del settore tecnologico, sviluppatori, investitori e molto altro.

La Top Ten Automotive Startup Competition di AutoMobility LA 2018 sarà giudicata dai leader delle principali aziende dei settori automobilistici e tecnologici, fra cui Audi, Mercedes-Benz, Plug and Play, Porsche Consulting, Sansea Consulting e Sirius XM Connected Vehicles.

Per saperne di più sui finalisti della Top Ten di quest'anno, ottenere maggiori informazioni su AutoMobility LA del LA Auto Show or per registrarvi, visitate AutoMobilityLA.com.

Informazioni su Los Angeles Auto Show e AutoMobility LA

Fondato nel 1907, il Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) è il primo grande salone automobilistico del Nord America. Nel 2016, i Press & Trade Days del salone si sono fusi con la Connected Car Expo (CCE) per dare vita all'AutoMobility LA™, la prima fiera campionaria del settore che unisce i settori tecnologico ed automobilistico per lanciare nuovi prodotti e tecnologie, oltre che per discutere le tematiche più urgenti inerenti il futuro del trasporto e della mobilità. AutoMobility LA 2018 avrà luogo presso il Los Angeles Convention Center dal 26 al 29 novembre, con presentazioni di nuovi veicoli da parte delle case automobilistiche. LA Auto Show 2018 aprirà le porte al pubblico dal 30 novembre al 9 dicembre. AutoMobility LA è il luogo in cui la nuova industria automobilistica fa affari, presenta prodotti innovativi e fa dichiarazioni strategiche di fronte alla stampa e a professionisti del settore provenienti da tutto il mondo. LA Auto Show ha il supporto di Greater L.A. New Car Dealer Association (associazione dei nuovi rivenditori di auto dell'area di Los Angeles). La gestione dell'evento è a cura di ANSA Productions. Per ricevere le ultimissime notizie e informazioni sul salone automobilistico, basta seguire LA Auto Show su Twitter, Facebook o Instagram e registrarsi per gli aggiornamenti su http://www.laautoshow.com/. Per ulteriori informazioni su AutoMobility LA, visitarehttp://www.automobilityla.com/ e seguire AutoMobility LA su Twitter, Facebook o Instagram. Ascoltate i dibattiti, le interviste e i discorsi chiave del passato nel nuovo podcast di AutoMobility LA su http://automobilityla.com/podcast/.

Contatti per i media: Sanaz Marbley/Devon ZahmJMPR Public Relations, Inc. (818) 992-4353 smarbley@jmpr.com dzahm@jmpr.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/479829/LAAS___Logo.jpg