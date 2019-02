22 febbraio 2019- 13:33 Le Villae in Europa: i valori della bellezza e del territorio raccontati nell'ambito di grandi iniziative promozionali

(Tivoli, 22 febbraio 2019) - L’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este – Villae partecipa con il suo Direttore Andrea Bruciati ad una serie di eventi di promozione turistica e culturale di grande prestigio a livello nazionale e internazionale.

Si inizia oggi 22 febbraio a Firenze con TourismA, un momento di divulgazione e confronto di tutte le iniziative legate alla comunicazione del mondo antico e alla valorizzazione delle sue testimonianze. Le Villae saranno presentate come modello per una visita emotiva, luoghi sensoriali e dinamici da vivere quali parti costitutive di un territorio e di una comunità.

Si prosegue il 27 febbraio a Milano con un’iniziativa legata a Grandi Giardini Italiani e Trenitalia, che intende far conoscere Villa d’Este insieme ai tanti meravigliosi luoghi che si possono scoprire e godere in treno, valorizzandoli quindi in chiave di mobilità sostenibile.

Infine il 7 marzo, in collaborazione con la Regione Lazio, Villa d’Este sarà rappresentata dal Direttore nell’ambito di un evento culturale dedicato alla ricchezza dei parchi e dei giardini di Roma e del Lazio, nella prestigiosa sede dell’Istituto Italiano di Cultura di Berlino, di fronte ad un pubblico di appassionati e specialisti di settore.

“Le Villae - dichiara il direttore Andrea Bruciati – rappresentano un’entità nuova, inedita, composita, territoriale, ma con una vocazione internazionale, avendo ben due siti UNESCO nel patrimonio. La nostra specificità culturale e identitaria ci spinge a promuovere un turismo attento e sostenibile; il prestigio del patrimonio dell’Istituto ci sollecita a costruire progetti pionieristici. In questo quadro è ineludibile il confronto con partner importanti e la possibilità di promuovere la nostra visione culturale in un contesto internazionale ”.