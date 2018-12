5 dicembre 2018- 16:02 L'E-Commerce di DSG Sicurezza: disponibile anche online la vendita dei sistemi di videosorveglianza, di antintrusione, di rilevazione incendi delle migliori marche per un'efficace protezione di abitazioni, aziende e luoghi pubblici

(Milano, 5 dicembre 2018) - Azienda leader del settore, DSG Sicurezza mette a disposizione della sua clientela una provata esperienza nel campo. Grazie alla professionalità del suo staff, arricchita da un continuo aggiornamento, gestisce in modo accurato tutto il percorso di valutazione, di scelta, di vendita e di installazione del prodotto più idoneo a risolvere qualsiasi problematica di controllo e sicurezza, oltre a garantire una manutenzione periodica e un'assistenza tecnica 24 ore su 24 durante tutto l'anno.

Sistemi all'avanguardia per privati e aziende

Trasformare la casa, il posto di lavoro, qualsiasi “location” pubblica in un luogo ben protetto da intrusioni o pericoli di vario genere è un'esigenza in primissimo piano.

Il supporto tecnico di DSG Sicurezza è disponibile già dalla fase di pre-vendita per valutare la situazione e orientare la scelta verso la soluzione più idonea a risolvere la richiesta e la necessità del cliente. Questa prima parte del percorso viene completata dalla stima dei costi, anch'essa gratuita, confermando sempre il validissimo rapporto tra qualità e prezzo che ne caratterizza la proposta commerciale.

Il suo campo di intervento, molto ampio, è rivolto a privati e aziende: dalla progettazione e installazione di ogni tipo di impianti e sistemi che garantiscono efficace controllo e sicura protezione da intrusioni non autorizzate e da altri pericoli, fino alle proposte delle più innovative piattaforme per la domotica.

Un E-Shop di alta qualità e sempre aggiornato

Lo spazio di E-Commerce dell'azienda offre un catalogo ben fornito di prodotti che fanno riferimento alle più importanti novità del settore.

La tecnologia, infatti, offre soluzioni sempre più innovative e all'avanguardia che, nel caso del negozio E-commerce di DSG Sicurezza, si concretizzano con proposte selezionate dalla produzione dei migliori marchi del settore sicurezza. In questo modo viene garantita affidabilità tecnica e un funzionamento che possa risultare sempre pratico, semplice, intuitivo.

Ogni tipologia di prodotto viene raccontata in una pagina personalizzata con immagine fotografica e con informazioni utili a poterne conoscere ogni dettaglio e tutto quello che può contribuire alla scelta finale: dall'indicazione delle varie fasce di prezzo dei diversi modelli alle info più specifiche e tecniche che ne descrivono la funzionalità e le caratteristiche.

L'azienda fornisce anche un supporto dedicato di cui il cliente può facilmente usufruire utilizzando un apposito modulo e avere così risposta ad eventuali domande, in modo da risolvere ogni dubbio e curiosità sulla scelta dell'acquisto da fare.

Il catalogo offre una grande varietà di sistemi di protezione e di sicurezza, sia “wired” che in modalità “wireless”, con funzione di allarme e anti-furto gestibili anche in modalità domotica, impianti antincendio, per la videosorveglianza, per controllare il pericolo di accessi non autorizzati, etc., oltre a un ampio spazio riservato agli accessori elettronici per la casa e per l'ufficio.

Apposite sezioni sono state dedicate ai “nuovi arrivi”, ai “best sellers”, ai “prodotti in offerta” e questi ultimi mettono in primo piano kit completi con una scontistica molto interessante e conveniente.

Le spedizioni sono gratuite e va sottolineato che anche nel caso delle vendite online l'azienda garantisce sempre una continua assistenza professionale pre e post-vendita da parte dei suoi specialisti e consulenti.

Per maggiori informazioni: www.dsgsicurezza.comContatto e-mail: info@dsgsicurezza.com