26 settembre 2018- 16:58 LeFonti TV: al via la nuova programmazione del palinsesto

(Milano, 26 settembre 2018) - Nuovi format e giornalisti andranno ad aggiungersi al già ricco network televisivo

La televisione in live streaming di LeFonti è l'unica in grado di vantare un palinsesto all news focalizzato nelle tematiche economiche, finanziarie, legali e nell’infotainment, con una programmazione 24/24 e 7/7.

Avvalendosi della competenza di un centro studi dedicato e da una redazione di consolidata esperienza, LeFonti offre un palinsesto ricco di trasmissioni economiche e telegiornali che sono diventate un supporto prezioso per il pubblico nazionale ed internazionale, che ha ormai raggiunto una community fidelizzata di oltre 1 milione di telespettatori in oltre 125 paesi fra cui business leader, manager ed investitori.

In questa nuova stagione, la live streaming tv introdurrà nuovi elementi importanti sia per quanto riguarda i format, sia per quanto riguarda i personaggi coinvolti che andranno ad unirsi ai volti noti dell’attuale redazione composta da Giuseppe Di Vittorio, Annabella D’Argento, Manuela Donghi, Alessia Liparoti, Annalisa Lospinuso, Alex Soldati.

Tra le grandi novità il nuovo talk show di carattere economico che vedrà protagonista lo scrittore e giornalista statunitense Alan Friedman di fama e comprovata esperienza internazionale. All’interno del format si avvicenderanno personaggi di spicco del mondo economico italiano ed estero per dar vita ad un dibattito costruttivo e utile per interpretare i segnali del mercato.

Altra new entry del palinsesto la trasmissione condotta da Ilaria Brugnotti, giornalista, autrice e commentatrice televisiva, punto di riferimento riconosciuto nel settore dell’automotive. Il format avrà una doppia anima: una versione veloce in stile tg, in cui verranno trattate le principali notizie del settore, e un approfondimento mensile da 30’ che approfondirà temi specifici del settore con ospiti in collegamento ed in studio.

A corollario della programmazione tv, Le Fonti è costantemente impegnata nella creazione di contenuti per il mondo business attraverso una pluralità di modalità e forme differenti che spaziano da quotidiani online e magazine specializzati, a conferenze verticali, tavole rotonde a porte chiuse, cene di gala e servizi digitali complementari.

L’avvento della nuova programmazione coinciderà inoltre con l’inizio dei LeFonti Awards - Winter Edition che prevede 5 giornate di eventi esclusivi tra ottobre e dicembre e che prenderanno vita a Milano, Londra e Dubai.

Le giornate saranno come sempre caratterizzate da due momenti distinti. Durante il giorno manager, consulenti e imprenditori si confronteranno durante il LeFonti Day, attraverso eventi scanditi da forum, tavole rotonde, e momenti di dialogo con esperti internazionali e opinion leader, incentrati sui temi di business.

Durante la serata si accenderanno i riflettori di LeFonti Night, un evento televisivo che attraverso la partecipazione di CEO, CFO e top manager delle aziende leader animeranno un CEO Summit che traccerà un profilo concreto del mercato. A conclusione della serata, il momento di celebrazione delle eccellenze attraverso la cerimonia di assegnazioni degli awards, trasmessa in diretta con collegamenti in studio.

