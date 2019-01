8 gennaio 2019- 18:14 Leica Biosystems riceve il brevetto US per la tecnologia di scansione alla massima velocità RTF

- "La tecnologia RTF migliora moltissimo la velocità di scansione dei vetrini offrendo al tempo stesso un'eccellente messa a fuoco ottica. Tempi di scansione estremamente brevi possono adesso essere raggiunti ad un ingrandimento 40x" ha affermato Jerome Clavel, direttore generale di Leica Biosystems, imaging in patologia. "Abbiamo lavorato internamente con la tecnologia RTF per molto tempo. Integreremo e commercializzeremo l'RTF nella nostra piattaforma per patologia digitale di prossima generazione quanto prima".

Leica Biosystems ha testato l'RTF con la UCLA (University of California, Los Angeles) e altre istituzioni leader in tutto il mondo per ottimizzare la sua applicazione in un ambiente di laboratorio ad alto volume.

"Siamo entusiasti del potenziale dell'RTF di estendere in modo significativo le operazioni di patologia digitale spostando scansione ad alto volume e a elevata produttività nel laboratorio istologico" ha affermato il dott. W. Dean Wallace, professore, Pathology and Laboratory Medicine, David Geffen School of Medicine presso UCLA. "Implementando la tecnologia RTF nel nostro flusso di lavoro, saremo presto capaci di compiere il prossimo passo cruciale nello sviluppo della patologia digitale".

Leica Biosystems occupa un grande spazio nel settore di ricerca e sviluppo a livello globale con 12 centri di sviluppo. I suoi team di ingegneri dedicati sviluppano tecnologie innovative con l'obiettivo di permettere ai patologi di fare in modo efficiente diagnosi estremamente affidabili nello stesso giorno. Aperio Technologies, adesso parte di Leica Biosystems, ha introdotto la scansione lineare ad alta velocità nella patologia digitale anni fa e ha un portafoglio di brevetti completo per questa tecnologia in aree geografiche chiave.

Le dichiarazioni in questo comunicato stampa guardano in avanti ed eventuali riferimenti a tempistiche stimate, funzionalità previste o dichiarazioni potenziali, in questa fase, sono solo speculativi.

I prodotti per la patologia digitale di Aperio che utilizzano l'RTF non sono stati autorizzati per l'uso nella diagnostica clinica negli Stati Uniti.

Informazioni su Leica Biosystems

Leica Biosystems (LeicaBiosystems.com) è un'azienda operante nel settore della diagnostica oncologica e un leader globale nelle soluzioni di flusso di lavoro, con il portafoglio più esaustivo che va dalla biopsia alla diagnosi. Grazie alle nostre competenze specifiche, ci impegniamo a promuovere innovazioni che relazionano le persone nei settori della radiologia, patologia, chirurgia e oncologia. La nostra missione di "Advancing Cancer Diagnostics, Improving Lives" è il cuore della nostra cultura aziendale. La facilità d'uso e la costante affidabilità delle nostre soluzioni aiuta a migliorare l'efficienza del flusso di lavoro e l'affidabilità della diagnosi. La società ha la sua sede principale in Germania e opera in più di 100 Paesi.

