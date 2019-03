5 marzo 2019- 15:18 LG Chem premia i migliori installatori RESU europei

- I primi 5 installatori di batterie RESU includono:

Gli installatori selezionati sono stati ospiti della cerimonia organizzata da LG Chem e hanno ricevuto in premio le batterie RESU (RESU10H o RESU7H) e una targa, in riconoscimento della fiducia accordata a LG Chem e dei risultati raggiunti nella vendita delle avanzate batterie RESU dell'azienda. Altri cinquanta installatori europei sono stati premiati da LG Chem con un dono speciale in segno di apprezzamento.

Sulla scia del successo del primo evento, tenutosi un anno fa, LG Chem ha organizzato anche quest'anno una serie di attività a corollario della cerimonia. Attraverso una discussione aperta, gli installatori hanno avuto modo di scambiarsi idee e opinioni basate sulla loro esperienza circa le tendenze del mercato dei sistemi di accumulo energetico residenziali. LG Chem ha avuto modo di raccogliere preziosi suggerimenti e idee per uno sviluppo futuro più congruo. La cerimonia prevedeva inoltre uno speciale corso di cucina per gli installatori. Con la guida dello chef del ristorante, i partecipanti hanno potuto aggiungere così un altro momento piacevole alla serata.

Inoltre, al fine di mostrare apprezzamento per l'espansione del mercato globale e l'aumento delle vendite, LG Chem ha deciso di allargare la cerimonia, in precedenza tenuta solo in Germania, e di trasformarla in un evento globale. I migliori installatori di RESU del 2018 negli Stati Uniti e in Australia saranno perciò premiati a febbraio 2019 durante un evento a loro dedicato nelle due regioni.

"Il marchio LG ci ha permesso di conquistare la fiducia dei clienti finali nel mercato dei sistemi di accumulo energetico residenziale", ha spiegato Thorsten Reiss (Thorsten Reiß) di Solarzentrum Mittelhessen GmbH, selezionata anche quest'anno tra i migliori influencer europei. "I nostri clienti apprezzano la linea RESU soprattutto per l'elevata qualità di questa famiglia di prodotti, che vanta un rapporto prezzo/performance estremamente competitivo."

"Vista la crescita e il progresso delle batterie di storage residenziali, siamo sempre felici di collaborare con gli installatori leader in tutto il mondo", ha affermato Jeongjin Hong, Vice Presidente della divisione ESS Battery di LG Chem, "Continueremo quindi a cercare nuovi modi per fornire un servizio migliore agli installatori e ai clienti. "

Informazioni su LG Chem

LG Chem è uno dei principali produttori al mondo di batterie agli ioni di litio, con una posizione leader nel mercato per applicazioni su scala di rete, sistemi di accumulo energetico residenziali e nel settore automotive. La nostra avanzata tecnologia delle batterie agli ioni di litio è il risultato di 23 anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di batterie mobili e batterie di grande formato per sistemi di stoccaggio energetico (ESS) e del settore automobilistico. L'impegno di LG Chem nella leadership tecnologica unito a processi di produzione efficienti e di alta qualità produce batterie che presentano i più alti livelli di sicurezza, prestazione e affidabilità. Per ulteriori informazioni, visitare www.LGChem.com.

Informazioni su RESU

RESU (Residential Energy Storage System) è il marchio di batterie di LG Chem progettato per affrontare molteplici scenari richiesti dai clienti. La serie RESU di LG Chem, acclamata per il livello di innovazione e per la tecnologia all'avanguardia, offre dimensioni compatte, installazione facile e veloce e ampia compatibilità con i principali inverter. Sono disponibili in totale sei diversi modelli RESU per soddisfare le esigenze dei clienti in termini di capacità e voltaggio e comprendono: 3,3 kWh, 6,5 kWh, 9,8 kWh, 13.1 kWh, nonché modelli da 48 V e 7,0 kWh, 9,8 kWh e da 400 V,