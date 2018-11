16 novembre 2018- 15:08 LG SIGNATURE collabora con il designer Alessandro Mendini per una serie di mostre esclusive

- SEUL, Corea del Sud, 16 novembre 2018 /PRNewswire/ -- LG SIGNATURE lancia la LG SIGNATURE ARTWEEK 2018, un ciclo di mostre curate dal rinomato designer e architetto italiano Alessandro Mendini.

Provate il nuovo comunicato stampa multimediale qui: https://www.multivu.com/players/English/8445151-lg-signature-art-series/

Ciascuna esposizione avrà una durata di 7 giorni e si terrà a novembre e a dicembre in diversi paesi europei tra cui Germania, Russia e Spagna. Le mostre mirano a valorizzare la qualità e l'ineguagliabile design del marchio; in particolare, porranno l'accento sulla filosofia alla base di LG SIGNATURE che si fonda su un design minimalista e sulla capacità di fondersi naturalmente con altri elementi di design come quelli dell'arte contemporanea: i prodotti del premium brand di LG infatti saranno abbinati a opere di artisti di spicco come Anish Kapoor, Daniel Buren e Carla Accardi (gentile concessione Galleria Massimo Minini Italia).

L'aspetto più interessante di queste mostre sta nell'interpretazione del linguaggio di design di LG SIGNATURE da parte di Alessandro Mendini che lo ha tradotto per creare qualcosa di coinvolgente e di nuovo. Mendini ha infatti creato un'ambientazione scenografica in bianco e nero, con elementi di metallo incorporati, che richiama la qualità senza pari dei prodotti LG SIGNATURE.

"I prodotti LG SIGNATURE mi hanno sempre incuriosito molto per la loro unicità. Credo siano i prodotti con una qualità eccellente, sia da un punto di vista tecnologico sia da un punto di vista di design estetico," ha dichiarato Alessandro Mendini. "Questa settimana mi sarà di aiuto per portare questi prodotti in Europa, per farli conoscere e per connetterli direttamente al mondo artistico."

I prodotti LG SIGNATURE saranno esposti insieme a una serie di opere d'arte contemporanee che si armonizzano perfettamente con l'estetica immediatamente riconoscibile del marchio: OLED TV, frigoriferi, lavatrici, purificatori d'aria, cantine, asciugatrici e frigoriferi, oltre a importanti complementi d'arredo di prestigiosi marchi di articoli per la casa come Cassina, Cappellini, Magis. L'ambiente minimalista immaginato da Alessandro Mendini, in combinazione con le opere d'arte e gli elettrodomestici LG SIGNATURE, creeranno un ambiente elegante e lussuoso che celebra la combinazione tra arte e design.

In occasione del centenario della Bauhaus che si celebra il prossimo anno, la tappa tedesca di LG SIGNATURE ARTWEEK 2018 (Francoforte, 17-22 novembre) si concentrerà in maniera particolare sulla connessione tra l'obiettivo della Bauhaus e LG SIGNATURE di raggiungere un equilibrio tra l'artistico e il funzionale. Bauhaus, la famosa scuola tedesca di progettazione fondata nel 1919, ha cercato di conciliare varie discipline per creare un insieme coeso, obiettivo che LG ha raggiunto grazie ai suoi prodotti.

"Siamo estremamente felici per l'opportunità di lavorare con il celebre Alessandro Mendini e con i marchi di lusso di elementi di arredo per la casa come Cassina, Magis, e la Galleria Massimo Minini Italia," ha dichiarato Brian Na, Presidente e Amministratore Delegato di Europe Region. "È un privilegio assoluto riuscire a portare queste magnifiche opere d'arte, arredi moderni e la nostra tecnologia, in uno spazio che rappresenta la bellezza del minimalismo. Queste mostre daranno ai visitatori la possibilità di avere una comprensione completa del brand LG SIGNATURE e di poter cogliere il suo innato legame con l'arte e il design moderni"

