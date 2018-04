26 aprile 2018- 10:49 Liliana Allena nuovo Presidente del Consorzio Sermetra

(Roma, 26 Aprile 2018) - Sabato 21 aprile si è tenuta l’Assemblea Generale del Consorzio Sermetra a Roma e in questa occasione è stato eletto il nuovo Presidente Liliana Allena. Il Consorzio Sermetra è la più grande Rete di Agenzie di Pratiche Auto in Italia, con 1.200 Agenzie e Autoscuole distribuite capillarmente su tutto il territorio nazionale.

La dott.ssa Allena, imprenditrice del settore con alcune società nel mondo automotive, è nata a Mondovì in provincia di Cuneo ed è laureata in Scienze Politiche e Giurisprudenza. Attualmente è anche Presidente dell’Ente Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba. La lista Allena ha conquistato la maggioranza assoluta dei voti, grazie ad un piano industriale solido e lungimirante. Il nuovo presidente rimarrà in carica per i prossimi 3 anni.