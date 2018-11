30 novembre 2018- 11:15 LimaCorporate celebra il lancio dell'SMR TT Hybrid Glenoid, ampliando il portfolio spalla

- LimaCorporate è lieta di annunciare il lancio dell'SMR TT Hybrid Glenoid, ultimo componente aggiunto al Sistema di Spalla SMR.

Il Sistema di Spalla SMR è un Sistema disegnato per offrire ai chirurghi un ampio range di opzioni per trattare diverse patologie della spalla. Oltre 150.000 impianti sono stati effettuati ad oggi in tutto il mondo.

L'SMR TT Hybrid Glenoid è il primo componente glenoideo, a fissazione ibrida, convertibile da anatomica a inversa. Come componente del Sistema di Spalla SMR, l'SMR TT Hybrid Glenoid è stata sviluppata per fornire una soluzione innovativa per la protesica di glenoide, consentendo un'adeguata gestione dei tessuti molli, grazie a una gamma di taglie ottimale, a diverse opzioni di mismatch e a una stabile fissazione, ottenuta mediante la combinazione dei perni periferici cementati e al Trabecular Titanium, tecnologia di stampa 3D di cui LimaCorporate è proprietaria.

Dopo una fase di rilascio limitato, l'SMR TT Hybrid Glenoid è stata lanciata in USA e Nuova Zelanda. Dopo l'ottenimento del marchio CE, l'SMR TT Hybrid Glenoid sarà ufficialmente lanciata nel febbraio prossimo durante il Paris Shoulder Course.

Questo traguardo così importante è stato raggiunto grazie al contributo di un gruppo di chirurghi esperti nella chirurgia di spalla provenienti da tutto il mondo.

Quest'anno, l'Orthopaedic Data Evaluation Panel (ODEP) inglese ha conferito al Sistema di Spalla SMR due punteggi (il punteggio ODEP può essere trovato sul sito odep.org.uk), un punteggio 10A per il Sistema SMR inverso con fissazione non cementata (combinazione di glenosfera metallica e inserto in polietilene), rendendola la sola protesi inversa disponibile sul mercato con un punteggio 10A, e un punteggio 5A per l'SMR Inversa HP con fissazione non cementata (combinazione di glenosfera in polietilene e inserto metallica).

"Siamo veramente entusiasta dell'introduzione sul mercato di questo prodotto innovativo, che consente a LimaCorporate di completare ulteriormente il portfolio spalla, mantenendo la sua eccezionale storia clinica ma avvicinandosi ad una nuova filosofia di fissazione" afferma Luigi Ferrari, CEO di LimaCorporate.

A proposito di LimaCorporate

LimaCorporate è un'azienda globale che produce dispositivi medici in grado di offrire soluzioni Ortopediche ricostruttive e su misura a chirurghi volti a migliorare la qualità di vita dei loro pazienti. Con sede in Italia, LimaCorporate è impegnata nello sviluppo di prodotti e procedure innovative che consentono ai chirurghi di selezionare la soluzione ideale per ogni singolo paziente. La gamma di prodotti LimaCorporate comprende impianti primari o di revisione per articolazioni grandi, e soluzioni complete per le estremità, compreso il fissaggio.

