10 ottobre 2019- 12:37 Lineonline.it l’e-commerce di fai da te e giardinaggio con oltre 20 mila ordini al mese

(Milano, 10 ottobre 2019) - Milano, 10 ottobre 2019 -Cresce l’interesse degli italiani per il settore Brico&Garden. È quanto emerge dai dati dell’ultimo Osservatorio di Trovaprezzi.it. Il famoso sito per la comparazione di prezzi on-line ha esaminato le ricerche relative a giardinaggio e fai da te.

Nel biennio 2017-2018 si è registrato un significativo incremento di ricerche per le macchine da giardinaggio, come tagliasiepi, soffiatori, trattorini tagliaerba e decespugliatori. Questo trend positivo si è protratto nel 2019: a marzo le ricerche sono salite del 52% rispetto allo stesso mese dell’anno preceden-te. In aumento, nel confronto su base annua, anche le ricerche di arredamento per esterni (+46%) e bar-becue (+28%).

Per quest’ultima categoria di prodotti emerge un interesse che coinvolge in modo abbastanza omogeneo l’intera penisola. Nel periodo compreso tra febbraio e giugno 2018, tra i residenti di Nord e Centro Italia le ricerche di barbecue e fornelli sono state 38 ogni 10.000 abitanti, nel Sud, 16 ogni 10.000 abitanti.

Su Lineonline.it i migliori brand di fai da te e giardinaggio ai prezzi più bassi del mercato

I dati pubblicati da Trovaprezzi.it dimostrano come il trend dell’acquisto online di prodotti per brico-lage e giardinaggio abbia ormai attecchito in tutta la Penisola. Ci sono portali specializzati che propon-gono prodotti professionali e vantano un’offerta paragonabile a quella delle più rinomate catene di nego-zi DIY e Garden.

Con oltre 20 mila ordini al mese, Lineonline.it si è affermato tra gli e-commerce specializzati nel set-tore Brico&Garden, diventando un punto di riferimento in Italia e all’estero. Da anni è leader nel settore dell’antinfortunistica, dispone di un vastissimo catalogo di scarpe e abbigliamento da lavoro, con oltre 30 mila prodotti per ciascun brand. L’offerta include elettroutensili, prodotti per la casa e il giardinaggio.

Il portale rappresenta l’evoluzione imprenditoriale di TPC Group S.r.l., operativa dal 1974 nel mer-cato del fai da te e delle forniture industriali. Offre articoli delle migliori marche con caratteristiche tecno-logiche uniche, in pronta consegna e proposti a prezzi competitivi.

Lineonline.it si distingue anche per l’eccellente servizio di assistenza. Lo staff, attento e professiona-le, segue il cliente già da prima dell’acquisto, aiutandolo a riconoscere il prodotto che meglio s’adatta alle sue esigenze. Nel post-vendita, il team di supporto risponde puntualmente ad ogni richiesta.

È possibile contattare l’azienda via telefono (0575 049238) da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 19:00, via WhatsApp (335 265472) oppure sfruttando la chat online presente sul sito lineonline.it.

