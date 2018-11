9 novembre 2018- 12:34 L'Ippodromo SNAI San Siro celebra i vini d'Italia

(Milano, 9 novembre 2018) - Festa del vino e ingresso gratuito per tutti in occasione della chiusura della 131° stagione milanese del galoppo

Esperti sommelier guideranno i visitatori nell’assaggio di selezionati vini del nostro Paese, mentre i food trucks sforneranno prelibatezze per tutti i gusti. Grande ippica, animazione e pony per i bambini.

Milano, 9 novembre 2018 - Domenica 11 novembre si chiuderà la 131esima stagione di corse al galoppo all'Ippodromo SNAI San Siro, che quest’anno si appresta a battere il record accessi grazie alle moltissime iniziative ed agli straordinari concerti che hanno attirato in questo magnifico luogo un numero sempre crescente di cittadini di tutte le età.

Per celebrare la chiusura della stagione, la casa dell’ippica milanese, aperta gratuitamente a tutti dalle ore 12, ripropone l’evento “I Vini d’Italia”, dopo il successo della prima edizione, offrendo ai visitatori l’opportunità di assaggiare alcune tra le migliori etichette provenienti da tutte le regioni del nostro Paese. Con il supporto di un sommelier, il pubblico potrà degustare selezionati vini italiani espressione di piccole realtà difficili da scovare sul mercato, che potranno inoltre essere acquistati direttamente in loco. A completare questo “giro d’Italia” eno-gastronomico ci penseranno i numerosi stand per lo street food a disposizione del pubblico, che porteranno prelibatezze per tutti i gusti: dal pesce alla pasta fatta in casa, da raffinati salumi e formaggi a crêpe dolci e salate e sfiziosi fritti... tutto per deliziare il pubblico, che potrà assaporare le pietanze accompagnati dalla musica del DJ Set, posizionato sotto l’orologio della Tribuna Principale.

Tra le tante attività in programma per tutta la famiglia spicca il tour gratuito #scoprisansiro che, attraverso un percorso organizzato per isole tematiche, svela i luoghi storici e più suggestivi dell’unico ippodromo al mondo dichiarato monumento di interesse nazionale. Il percorso si snoda dai 48 mila metri quadri del Parco Botanico con 72 specie di piante provenienti da tutto il pianeta al Cavallo di Leonardo, dalle tribune realizzate dall'architetto Paolo Vietti Violi fino alla Palazzina del Peso, splendido esempio di architettura liberty. Come sempre, molte saranno le iniziative pensate appositamente per i bambini: i più piccoli potranno correre e giocare grazie alle attività di animazione curate dallo staff della Fondazione Francesca Rava – NHP Italia Onlus, che organizza animazione e intrattenimento creativo a sostegno della casa-famiglia del Buon Pastore di Milano, o provare gratuitamente l’ebbrezza di sentirsi fantini per un giorno cavalcando gratuitamente i pony, assistiti dagli istruttori del Centro Ippico Lombardo.

In pista, invece, a partire dalle 14, spiccano nel programma di corse il Premio Giulio Berlingieri e il clou del pomeriggio con la Gran Corsa Siepi di Milano. La prima prova, assai dura e tecnicamente rilevante, è di gruppo 2 sulla distanza di 3.600 metri dedicata ai giovani saltatori di 3 anni. La seconda, considerata il clou del convegno per il suo altissimo livello di partenti, è di gruppo 1 sui 4.000 metri per campioni veri di 4 anni ed oltre. Inoltre, in occasione dell’ultima giornata di corse della 131° stagione dell'Ippodromo Snai San Siro del Galoppo di Milano, si terrà il consueto Colpo di cannone dello storico Reggimento Artiglieria a Cavallo "Voloire" in apertura ed in chiusura del Convegno di corse.

Ufficio stampa Snaitech SpACell. 3495359374 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it