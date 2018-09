28 settembre 2018- 17:48 L'Istituto di traduzione e interpretariato dell'Università Hamad Bin Khalifa invita a presentare i saggi per la decima conferenza internazionale annuale in Qatar

- Con il tema "Traduzione oltre i confini", si prevede che la conferenza attirerà a Doha centinaia di studiosi, accademici e ricercatori.

L'Istituto di traduzione e interpretariato (TII) del College of Humanities and Social Sciences (CHSS) dell'Università Hamad Bin Khalifa (HBKU) sta ora accettando proposte per la sua decima conferenza annuale internazionale sulla traduzione. L'evento, della durata di due giorni, si svolgerà il 26 e 27 marzo 2019 e sarà ospitato presso il Qatar National Convention Centre (QNCC) nello Stato della capitale del Qatar, Doha. Il TII accoglie le proposte di accademici, professionisti e membri della comunità di traduzione e interpretariato provenienti da Africa, Asia, Australia, Europa, Nord e Sud America, coinvolti, sia a livello teorico sia pratico, nella trattazione del tema della conferenza di quest'anno, "Traduzione oltre i confini".

Le passate edizioni della conferenza hanno visto la partecipazione di centinaia di celebri esperti, relatori e studiosi locali, regionali e internazionali nel campo della traduzione e dell'interpretariato. Tra le personalità di spicco che si sono riunite a Doha e hanno contribuito alla creazione di una piattaforma per la condivisione delle conoscenze e lo scambio efficace di idee e contenuti di ricerca, lo scrittore Fadia Faqir, il direttore generale di AJ+ Dima Khatib e il professore di traduzione e cinematografia Pablo Romero-Fresco dell'Università di Roehampton. Inoltre, la Professoressa Emerita di studi di traduzione all'Università di Manchester Mona Baker ha recentemente partecipato alla conferenza del TII. La lista dei relatori delle precedenti conferenze si è estesa anche al Professore di traduzione e lingua presso la New Sorbonne University Fayza El Qasem e al Direttore esecutivo di Digital presso Al Jazeera Media, il Dott. Yaser Bishr.

Il Dott. Amal Al Malki, decano fondatore del CHSS, ha affermato: "Dieci anni fa, il TII si proponeva di creare un forum internazionale di scambio professionale e di promozione del mestiere della traduzione e dell'interpretariato, posizionandosi come un elemento trainante dello sviluppo sociale verso una società basata sulla conoscenza. Di conseguenza, l'ampiezza della 10ª conferenza annuale di quest'anno rappresenta la realizzazione di questa grande aspirazione, sottolineata dalla portata sempre più interdisciplinare e da una selezione di relatori altamente qualificati.

"Il tema della decima conferenza annuale internazionale di traduzione sarà incentrato sull'emarginazione come sfida chiave nel campo della traduzione e dell'interpretariato. Invitiamo tutti i candidati interessati a presentare i saggi delle loro ricerche su questi temi da una prospettiva unicamente personale, sia interdisciplinare sia in un senso più ampio, al fine di gettare le basi per discussioni pertinenti durante la conferenza".

Le aree tematiche della decima conferenza annuale internazionale di traduzione includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nuovi territori, nuovi paesaggi negli studi e nelle pratiche di traduzione; crossover in interpretariato, traduzione audiovisiva, traduzione creativa, autotraduzione; convergenza e divergenza tra traduzione, adattamento e mediazione; e traduzione al di là di qualsiasi censura e tabù. La conferenza invita inoltre i candidati a presentare documenti che esplorano la traduzione al di là dei confini, affrontando questioni raramente trattate in questo settore e sfide di traduzione in vari ambiti e discipline. L'articolo può anche toccare argomenti che vanno oltre l'ambito di ricerca degli studi di traduzione (metodologie, epistemologie e teorie), e innovazioni nella ricerca e nell'applicazione, analizzando pratiche come la traduzione collaborativa, il crowdsourcing e la traduzione da parte di appassionati.

I saggi devono essere composti da almeno 300 parole, in inglese o in arabo (le lingue ufficiali della conferenza) e devono includere una premessa sul significato dello studio, una breve descrizione della metodologia di base adottata, una chiara indicazione dei risultati dello studio e l'area tematica scelta tra quelle proposte per questa edizione della conferenza annuale. Le candidature devono inoltre includere l'affiliazione istituzionale del candidato, le informazioni di contatto e una breve biografia di non più di 100 parole. Il termine ultimo per la presentazione delle relazioni è il 25 ottobre 2018. I partecipanti selezionati avranno l'opportunità di presentare le loro relazioni alla conferenza nel corso di 20 minuti e di rispondere alle domande poste dai colleghi e dal pubblico nell'arco di 10 minuti.

I campi della traduzione e dell'interpretariato sono strumenti potenti se utilizzati efficacemente nei servizi sociali o comunitari e aprono la strada a un'economia globale più inclusiva.

I potenziali partecipanti interessati a presentare una proposta per la conferenza del 2019 possono farlo online all'indirizzo http://www.tii.qa/10th.

