6 giugno 2019- 11:34 Lo sport è sempre più rosa

(Milano, 6 giugno 2019) - Momento di aggregazione, di confronto ma anche di business. A Women in Finance, su Le Fonti TV, si parla di tutte le sfaccettature dello sport

Milano, 6 giugno 2019 – Ospite di Annabella D’Argento nella prossima puntata di Women in Finance, in onda venerdì 7 giugno alle ore 10.30 su LeFonti.TV (www.lefonti.tv), saranno Roberta Guaineri, avvocato penalista di impresa, Assessore al Turismo, Sport e Tempo libero e Andrea Trabuio, Responsabile Mass Events RCS Active Team-Rcs Sport.

Tra i temi trattati con gli ospiti in studio il Campionato mondiale di calcio femminile, l’iniziativa della Lierac Beauty Run e la candidatura per le Olimpiadi Invernali 2026 Milano-Cortina.

Quando si parla di calcio, la prima cosa che balena nell’immaginario collettivo sono undici uomini che scendono in campo. Lo sport al femminile, tuttavia, è un ambiente competitivo e prodigo di talenti tanto quanto quello maschile, come dimostrato dalle ragazze della nazionale di calcio femminile. Le azzurre debutteranno domenica prossima in terra francese in occasione del Campionato mondiale di calcio femminile, dimostrando ancora una volta come possano essere premianti la passione e la perseveranza.

Offrire un’occasione di svago, supportando allo stesso tempo una buona causa, è l’obiettivo della Lierac Beauty Run, la corsa dedicata a tutte le donne. A fronte di una quota partecipativa di 5 euro, le iscritte potranno scegliere una Onlus e un progetto solidale da sostenere, aiutando così la ricerca e sensibilizzando i concittadini.

Lo sport è sempre stato anche un’ottima opportunità di business, a questo proposito Giovanni Malagò, presidente del Coni, si sta impegnando per promuovere la candidatura Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026. Una vittoria in tal senso si tradurrebbe in un importante ritorno economico per il Paese.

Roberta GuaineriMilanese, classe 1967, avvocato penalista di impresa, autrice di pubblicazioni e corsi di formazione in tema. Incontra la politica nel 2006 quando si iscrive all’Associazione Partito Democratico di Milano e nel 2007 si candida alle primarie come rappresentante della società civile: eletta, partecipa ai lavori dell’Assemblea costituente. La tessera del Pd arriva nel 2008 con l’iscrizione al circolo Porta Genova del quale diviene portavoce per due mandati. Il suo impegno per la città guarda all’internazionalizzazione e alla cultura della legalità da realizzarsi con la diffusione dello sport e della cultura nelle periferie. Alle Amministrative milanesi del 2016 è stata candidata, ed eletta, nella lista per il Consiglio comunale 'Beppe Sala - Noi, Milano'. Attualmente ricopre l’incarico di Assessore al Turismo, Sport e Tempo libero

Andrea TrabuioResponsabile Mass Events RCS Active Team-Rcs Sport. Nato a Venezia nel 1964, si laurea in Economia Aziendale a Ca’ Foscari dove segue il Master in Comunicazione d’Azienda UPA. Dopo essere stato il Direttore Generale della Maratona di Venezia per dodici anni, inizia nel 2008 una collaborazione intensa con RCS Sport per organizzare la Maratona di Milano di cui diventa Direttore, trasformandola da “gara di un giorno” a un grande evento sportivo di richiamo per i runner di tutto il mondo. Negli ultimi anni si è dedicato anche allo sviluppo degli eventi sportivi a partecipazione di massa contribuendo alla diversificazione delle attività di RCS Sport, introducendo in Italia format internazionali e di grande successo: Fisherman’s Friend Strongman Run, The Color Run ed Electric Run. È coordinatore anche per lo sviluppo delle “Gran Fondo” ovvero gare di ciclo-turismo per appassionati.

Woman in FinanceWomen in Finance vuole essere uno spazio di incontro con le donne protagoniste del mondo della finanza, del trading, dell’economia, dell’imprenditoria e della consulenza. Donne di talento in un settore, come quello finanziario, in prevalenza maschile, dove il cosiddetto soffitto di cristallo ostacola le donne che vogliono far carriera e dove tuttora i luoghi comuni spingono le persone a pensare che la finanza sia una “cosa da uomini”. Non è un caso se nei comitati esecutivi delle società di hedge found, per esempio, la rappresentanza femminile media è del 9%. In Italia ma anche nel resto d’Europa, sono ancora pochissime le donne che ricoprono il ruolo di amministratore delegato (il 7% del totale) o di direttore finanziario (il 14%, secondo dati del Credit Suisse Gender 3000). Con Women in Finance, ideato e condotto da Annabella D'Argento, in diretta il venerdì alle 10.30 su Le Fonti TV, vengono promossi i valori della diversità incontrando professioniste che possano ispirare un cambiamento a partire dalle donne stesse. Nel nostro Paese, fanalino di coda nelle classifiche sul livello di alfabetizzazione finanziaria e dove sussiste un importante differenziale di genere tra uomini e donne, c’è bisogno di formazione in campo economico e finanziario e il pubblico femminile risulta quello meno preparato e informato. Va detto che esiste una evoluzione in atto e che molte società si stanno impegnano a favorire la parità di genere puntando a valorizzare le competenze delle proprie dipendenti. Con Women in Finance si vuole raccontare tutto questo.

Ad oggi il progetto Women in Finance è stato portato avanti ospitando personalità di rilievo, tra le quali: Claudia Segre (Global Thinking Foundation), Elena Bossola (Gruppo Edmond de Rothschild), Francesca Senette (We World), Francesca Marsico (WomanHack), Vincenza Belfiore (Azimut Wealth Management), Laura Balla (MetLife), Angela Rebecchi (QBE Italia), Alessandra Pasini (SNAM), Maurizia Cacciatori (ex pallavolista) Elsa Fornero (ex Ministro del Lavoro e delle politiche sociali), Paola Migliorino (Borsari Editore e analista), Michela Catroppa (BioNike), Roberta Costa (Banca Generali) e tante altre.

Le Fonti TVLe Fonti TV è la prima vera live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV è una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner.

