13 novembre 2018- 19:21 Lo X5-Touch, il tanto atteso smartphone satellitare di Thuraya, sarà in vendita tra meno di un mese

- Thuraya Telecommunications Company, una controllata di Al Yah Satellite Communications Company (Yahsat), ha annunciato oggi che il Thuraya X5-Touch - il primo smartphone satellitare al mondo - sarà disponibile per la distribuzione commerciale in meno di un mese.

Per visualizzare il comunicato stampa multimediale, fare clic su:

Novità assoluta del settore, il Thuraya X5-Touch funziona con il sistema operativo Android e dispone di un touchscreen Full HD da 5.2". È ideale per gli utenti che si spostano di frequente da zone con copertura GSM a zone che ne sono prive. I settori di mercato target includono le missioni governative, i progetti energetici, le comunicazioni aziendali e la diffusione in seno alle ONG. Il telefono offre una connessione semplice e veloce durante gli spostamenti, in quelle aree remote dove in genere gli smartphone "non prendono".

Il Thuraya X5-Touch ha capacità dual-mode e dual-SIM; la modalità dual active gli consente di avere sia la modalità satellitare sia la modalità GSM (2G, 3G, o 4G) o "sempre accese" contemporaneamente.

Shawkat Ahmed, CCO di Thuraya ha dichiarato: "Precursori di molte novità assolute nel settore delle comunicazioni satellitari, siamo orgogliosi di poter finalmente annunciare la disponibilità in commercio del nuovo telefono satellitare Thuraya X5-Touch con sistema operativo Android". Ha soggiunto: "Lo X5-Touch ribadisce il nostro impegno volto a fornire ai nostri partner e agli utenti finali i migliori prodotti disponibili, e il miglior valore, ovunque essi si trovino".

Prendendo in considerazione le richieste degli utenti più esigenti appartenenti al governo e agli apparati militari che utilizzano i nostri servizi in condizioni estreme e in località remote, il Thuraya X5-Touch è dotato di un display in vetro Gorilla® Glass. È il telefono più robusto del settore MSS con uno standard IP67 per la protezione completa da polvere e acqua ed è conforme agli standard MIL.

Il telefono dispone inoltre di numerose caratteristiche e funzionalità avanzate; degne di nota le funzioni di sicurezza tra cui navigazione e tracciamento avanzati e un pulsante SOS integrato. Altre specifiche comprendono una batteria ad alta capacità che ne estende il tempo di utilizzo e standby, una fotocamera anteriore e posteriore, Wi-Fi, Bluetooth e NFC.

Il Thuraya X5-Touch offre un'esperienza interattiva unica ai clienti del settore governativo. Con la piattaforma Android, sono moltissime le app già disponibili per questo telefono; tuttavia gli sviluppatori potranno avere facile accesso per sviluppare e personalizzare le app in base alle esigenze degli utenti. Tutto ciò va a integrare il concept "Bring Your Own Application" (BYOA - usa la tua applicazione), in base al quale i clienti hanno la possibilità di scaricare qualsiasi app a loro scelta, spezzando il paradigma e rivoluzionando il modo di utilizzo del telefono satellitare.

