27 settembre 2018- 09:43 Lob e PBV & Partners nominate agenzie di comunicazione dell'anno

(Milano, 27 settembre 2018) - Menzioni speciali per Verini & Associati, eComunicare, Twister Group e Marketude

Nel corso degli ultimi eventi di gala organizzati da Le Fonti a Palazzo Mezzanotte sono state due le società di comunicazione ad aggiudicarsi l’ambito Le Fonti Awards, selezionate tra un ampio numero di candidati che sono stati esaminati attraverso una attenta analisi al fine di individuare rilevanti realtà, ognuna distintasi per uno specifico ambito di competenza.

Sotto gli occhi di una platea di alto livello presente in sala a PBV & Partners è stato assegnato il titolo di agenzia di comunicazione dell’anno per il settore Legal, per l’esperienza pluriennale nel settore della comunicazione integrata e del marketing, a fianco di importanti realtà legali nazionali e internazionali, e per essersi imposta anche sul mercato estero dove ha fondato Euro-PR, il primo network europeo di agenzie indipendenti.

A essere insignita del titolo di agenzia di comunicazione dell’anno per il settore finance è stata Lobcom, per la capacità di accompagnare il cliente nel processo di comunicazione attraverso un approccio consulenziale, finalizzato alla valorizzazione del brand e delle attività del cliente, sfruttando una conoscenza approfondita del mercato finance e dei principali interlocutori.

Durante la serata menzioni speciali anche a Twister Group, per la capacità di uscire dagli schemi proponendo iniziative mirate all’efficienza e al ritorno degli investimenti, eComunicare, per la meticolosità nel seguire il cliente nel rapporto con i media offrendo nuove opportunità di visibilità, Verini & Associati, per il costante presidio per il settore dell’asset management e Marketude per il costante presidio per il settore dell’asset management.

I riconoscimenti sono stati assegnati dopo il consueto processo di analisi ad opera del Centro Studi Le Fonti, che comprende aspetti quantitativi e qualitativi dell’attività svolta, garantendo imparzialità del processo di selezione per un riconoscimento arrivato ormai ai più alti standard e sinonimo di eccellenza.

La premiazione, oltre che dalla platea prestigiosa presente alla serata e dalle 1.165 imprese internazionali nel network di Le Fonti, è stata seguita in diretta anche dall’audience di Le Fonti TV che, con le sue oltre 200 ore di diretta al mese, un ascolto medio giornaliero ormai consolidato pari a 4.000 AM, e un palinsesto internamente dedicato al mondo del business, della finanza e del legale, garantisce massima risonanza mediatica alle serate grazie al collegamento live del Direttore responsabile Giuseppe Di Vittorio.

L’albo d’oro delle società premiate nel corso del 2018 è disponibile al seguente link: http://www.lefontiawards.it/vincitori.php

