20 settembre 2018 Local Motors mette a disposizione di Autonomous Mobility due Olli

- PHOENIX, 20 settembre 2018 /PRNewswire/ -- Local Motors di LM Industries Group Inc., noto per le soluzioni per la mobilità stampate in 3D, partecipa all'ITS World Congress a Copenaghen, Danimarca, dove la navetta che si guida da sola continua a essere la maggiore attrazione. La navetta, conosciuta come Olli, porterà in giro i partecipanti e i dignitari della conferenza, una settimana dopo l'innovativa presentazione all'International Manufacturing Technology Show (IMTS) di Chicago, dove ha fornito il primo trasporto autonomo per i partecipanti alla conferenza.

Local Motors ha messo a disposizione due nuove navette Olli per Autonomous Mobility, il principale fornitore di soluzioni autonome per i paesi nordici e baltici. Autonomous Mobility sta cambiando i trasporti come li conosciamo e ritiene che le soluzioni di mobilità di domani dovrebbero essere utili, semplici e senza soluzione di continuità. Local Motors si è allineata con Autonomous Mobility esclusivamente come partner di vendita e operatore per i paesi nordici e baltici, condividendo la stessa missione e sperando di dare forma a come le comunità pensano e si integrano nel trasporto intelligente.

"Cosa dire. Le ultime settimane sono state esaltanti per Olli e Local Motors poiché abbiamo mostrato il futuro del trasporto sostenibile al pubblico che sta cercando con impazienza soluzioni innovative," ha dichiarato Jay Rogers, Amministratore Delegato e co-fondatore di LM Industries.

Tra il pubblico era presente anche il governatore dell'Illinois Bruce Rauner, che ha fatto un giro sulla navetta per otto persone alla conferenza IMTS, che si è tenuta a poche settimane da quando una navetta Olli è stata utilizzata all'Università di Buffalo. La collaborazione tra lo Stato di New York, Local Motors e l'istituto scolastico consente di utilizzare Olli per la mappatura, l'educazione autonoma e per testare le potenziali opzioni di trasporto.

"Due delle qualità più impressionanti di Olli sono la sua versatilità d'uso e la sua reattività," ha dichiarato Rogers. "Non vediamo l'ora di presentare la tecnologia dinamica per evitare gli ostacoli di Olli questa settimana all'ITS."

Olli, che impiega una funzione cognitiva reattiva e un sistema di guida autonoma sviluppato da Robotic Research, è un veicolo ecologico progettato per cambiare il futuro della mobilità. Una navetta sicura ed efficiente, Olli è un'opzione di trasporto autosufficiente e sostenibile per città, ospedali, campus, quartieri per l'intrattenimento e qualsiasi altro luogo in cui le persone hanno bisogno di spostarsi da un luogo all'altro.

Olli non può spostarsi senza pneumatici, che vengono forniti come parte di una collaborazione esclusiva tra Local Motors e The Goodyear Tire & Rubber Company. Per avere maggiori informazioni su Olli visitare il sito web localmotors.com.

Informazioni su Local MotorsLocal Motors di LM Industries Group Inc. è una società di mobilità su terra incentrata sulla creazione di un futuro migliore. Fondata nel 2007 con la convinzione di una collaborazione aperta e co-creazione, Local Motors ha avviato la produzione di veicoli a volume ridotto di progetti open-source utilizzando diverse microfabbriche. Sin dalla sua fondazione, la Local Motors ha stabilito almeno tre primati mondiali; il primo veicolo co-creato al mondo, la prima auto al mondo stampata in 3D e il primo veicolo elettrico al mondo co-creato che si guida da solo, Olli. Crediamo che Olli sia la risposta alle soluzioni per il trasporto sostenibile e accessibile a tutti.

Contatto per gli organi di stampaFingerpaint per Local Motors by LMILisa Van Loolvanloo@fingerpaintmarketing.com(480) 368-7999

