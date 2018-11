27 novembre 2018- 12:14 Locauto, catene da neve comprese nella tariffa

(Milano, 27 novembre 2018) - Con l’inizio della stagione invernale (dal 15 novembre) Locauto, nell’ottica di migliorare sempre di più le condizioni di noleggio praticate ai propri clienti, ha deciso includere le catene da neve in tutte le tariffe disponibili su tutto il territorio nazionale.

“Stiamo lavorando per rendere sempre più comprensibile il linguaggio dell’autonoleggio ai nostri clienti - dice Cristina Ceruti, Operations Director di Locauto - e questa novità rappresenta un primo concreto passo di un percorso che abbiamo voluto intraprendere per ridurre sempre di più la distanza tra noi ed il consumatore finale”.

