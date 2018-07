9 luglio 2018- 11:11 Locauto e Bruno Conti insieme anche per la stagione 2018/2019

(Roma, 9 luglio 2018) - La leggenda giallorossa sarà testimonial della società di autonoleggio, Official Rent a Car Partner della Roma, in occasione del prossimo campionato.

Locauto, autonoleggio ufficiale di AS Roma, ha scelto il leggendario Bruno Conti come testimonial.

L'amicizia e la collaborazione fra Locauto e Bruno Conti è nata nel corso della stagione 2017/2018, in occasione del lancio del concorso "Legend Hunt" e continuerà del corso del prossimo campionato, dove Locauto sarà per il terzo anno consecutivo Official Rent-a-Car Partner di AS Roma.

Bruno Conti è stato il protagonista della caccia alla leggenda, che lo scorso 28 aprile ha coinvolto tanti tifosi della Roma alla ricerca delle vetture Locauto nelle strade della capitale. Altre iniziative come questa aspettano i tifosi della Roma nel corso del prossimo campionato, a cui Bruno Conti darà volto e voce.

"Siamo entusiasti di rinnovare questa collaborazione - ha commentato il Vice Presidente di Locauto Raffaella Tavazza (nella foto con Bruno Conti e con il Presidente Mario Tavazza) - perché Bruno Conti, oltre a essere una vera leggenda del calcio, è una persona squisita, che con la sua schiettezza e disponibilità ci aiuterà ad essere ancora più vicini alla tifoseria giallorossa."

"Sono molto onorato di essere testimonial di Locauto - le parole di Bruno Conti - fin dall'inizio c'è stato grande feeling con Raffaella e Mario e sono contento di poter contribuire al consolidamento della partnership fra Locauto e la Roma".