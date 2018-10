9 ottobre 2018- 12:01 Locauto raddoppia a Napoli e accelera sul noleggio dei veicoli commerciali

(Napoli, 9 ottobre 2018) - Inaugurato il nuovo ufficio di noleggio in zona Maddalena. Nuove aperture e nuovi prodotti in arrivo: si studiano formule di flessibilità tariffaria e la linea frigo.

Napoli, 9 ottobre 2018 - L'ultimo nato in casa Locauto, il noleggio veicoli commerciali, continua a crescere e segna una nuova apertura: un ufficio di noleggio a Napoli città. L’ufficio si trova in Viale Umberto Maddalena 196, a pochi passi dall’aeroporto di Capodichino, fornisce anche il servizio di noleggio auto e va a fare il paio con l’altra location partenopea, l’ufficio aeroportuale, operativa da diversi anni.

"Abbiamo scelto questa location - spiega il Direttore Business Unit Van Francesca Saponaro - perché è molto funzionale per servire un’area di Napoli vivace e interessante, ricca di piccole e medie aziende che fanno ampio uso del noleggio di veicoli commerciali."

Con l’ufficio di Napoli salgono a 29 i punti Locauto abilitati al noleggio furgoni. Un numero destinato a salire ancora fra la fine dell’anno e nel 2019, con nuove aperture strategiche nei principali centri cittadini.

Il prodotto Locauto Van cresce con numeri importanti e sono diversi i progetti in cantiere per sviluppare il servizio: "Stiamo introducendo nuove formule tariffarie flessibili e vantaggiose che vadano incontro alle esigenze delle aziende, ma soprattutto delle piccole e medie imprese e dei privati - aggiunge il vicepresidente di Locauto Raffaella Tavazza - vogliamo fare in modo che noleggiare un furgone con Locauto sia un’esperienza semplice, conveniente e sicura. Per questo puntiamo anche sul valore aggiunto del servizio e dell’assistenza, da sempre elemento distintivo del Gruppo Locauto."

Un esempio di formula tariffaria flessibile è il prodotto “Take it Easy”, lanciato proprio pochi giorni fa, che permette al cliente di organizzare i propri spostamenti mattutini ritirando il veicolo il pomeriggio precedente senza aggravio di costi. Il servizio è prenotabile online sul sito Locauto e tramite il call center.

E in cantiere c’è anche la linea di furgoni frigo, che debutterà a inizio 2019 e andrà a completare la gamma di veicoli commerciali targata Locauto: "Il noleggio furgoni è un tassello strategico del nostro piano di crescita - conclude Raffaella Tavazza - e costituisce un elemento chiave del posizionamento di Locauto come mobility partner a 360 gradi di imprese e privati."